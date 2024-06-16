Участники акции «Таза Қазақстан» достигли рекордных результатов

В рамках поручения главы государства с 6 апреля по 11 мая в регионах, не затронутых паводками, проводилась масштабная республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан».

Для обеспечения эффективного идеологического сопровождения акции были организованы еженедельные тематические направления: «Таза өлке», «Киелі мекен», «Жасыл аймақ», «Өнегелі ұрпақ» и «Мөлдір бұлақ».

В ходе акции проводились работы по озеленению, санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов, которые освещались ежедневно в информационных источниках.

В акции приняли участие более 2,4 млн человек, включая волонтеров, общественных деятелей, работников бюджетных организаций и предпринимателей.

В результате было очищено сотни тысяч дворов и территорий, собрано свыше 900 тысяч тонн мусора и посажено порядка 2,5 млн зеленых насаждений.

Были проведены работы по очистке более 20 тысяч территорий социальных объектов, благоустройству свыше 4,6 тыс. объектов общественного пространства, парков и скверов.

Также отремонтировано и заменено более 300 тыс. кв.м. покрытий (плитка, брусчатка и т.д.).

Приведены в порядок более 5 тысяч объектов историко-культурного наследия (памятники, культурные сооружения) и 758 фонтанов.

Особое внимание уделялось очистке территорий вокруг рек, озер и других водоемов: очищено более 5,8 млн кв.м. площади и свыше 8,4 млн метров арычной сети.

Для выполнения этих работ было привлечено более 40 тыс. единиц специальной техники.

Следует отметить, что в связи со снижением уровня воды и рисков, с начала июня к республиканской экологической акции присоединились акиматы паводковых регионов.

Работа в этом направлении продолжается.

В настоящее время по поручению президента правительство приступило к разработке концепции развития экологической культуры среди населения на 2024-2029 годы.

Документ планируется разработать к 1 сентября текущего года.

В рамках реализации утвержденной концепции акиматами будут приняты соответствующие региональные планы на ближайшие 5 лет.

Таким образом, акция «Таза Қазақстан» не только способствует улучшению экологической обстановки в стране, но и активно вовлекает население в процессы сохранения и улучшения окружающей среды.