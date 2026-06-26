Шымкент вошёл в число городов, где снизились цены на социально значимые продукты

По состоянию на 24 июня 2026 года в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров. Наибольшее удешевление за неделю зафиксировано на помидоры, которые подешевели на 5,5%.

Также снизились цены на яйца I категории (-1,3%), огурцы (-1,3%), пастеризованное молоко (-0,2%), кефир жирностью 2–3% (-0,2%), творог жирностью 5–9% (-0,2%), чёрный чай (-0,2%). Незначительное снижение цен отмечено на шлифованный рис, свежую, охлаждённую и мороженую рыбу, сметану, яблоки и соль (по -0,1%).

В региональном разрезе дефляционная динамика зафиксирована в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Конаеве на 0,5%, в Кокшетау – на 0,4%, в Павлодаре – на 0,3%, а в Шымкенте, Атырау и Петропавловске – на 0,2%.

Основным фактором снижения цен стало сезонное удешевление овощной продукции и отдельных товаров бакалейной группы.

Средняя стоимость помидоров по стране составила 654 тенге за килограмм. При этом самые низкие цены зафиксированы в Шымкенте – всего 406 тенге за килограмм.

Среднереспубликанская цена на шлифованный рис составила 532 тенге за килограмм. Наиболее доступные цены отмечены в Кызылорде – 461 тенге и Алматы – 478 тенге за килограмм.

Средняя цена на картофель по стране сложилась на уровне 280 тенге за килограмм, а самая низкая стоимость зарегистрирована в Таразе – 220 тенге.

Десяток яиц I категории в среднем по республике стоит 575 тенге. Самые доступные цены отмечены в Кокшетау (486 тенге) и Актобе (488 тенге).

Из мясной продукции средняя стоимость говядины с костями составляет 3 777 тенге за килограмм, мяса кур – 1 725 тенге за килограмм.