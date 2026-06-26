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На главную Новости Шымкента Общество Вандалы добрались по японского парка

Вандалы добрались по японского парка

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Анастасия Новикова
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Не успел Японский сад в Шымкенте принять первых посетителей, как уже столкнулся с проявлениями вандализма. В городском акимате сообщили об участившихся случаях порчи нового общественного пространства и призвали жителей бережнее относиться к месту отдыха.

По информации акимата, на территории сада уже зафиксированы факты вытаптывания газонов, беспорядочного выброса мусора и повреждения элементов благоустройства. Власти напоминают, что общественные пространства создаются для комфортного отдыха всех горожан, а их сохранность зависит от культуры поведения каждого посетителя.

«За загрязнение общественных мест и нанесение ущерба объектам благоустройства законом предусмотрена ответственность. В соответствии со статьей 434-2, за загрязнение мест общего пользования предусмотрена ответственность. В случае повторного нарушения ответственность ужесточается. Также предупреждаем, что, согласно статье 505 КоАП РК, предусмотрена административная ответственность за нарушение правил благоустройства населенных пунктов, уничтожение или повреждение зеленых насаждений, газонов и объектов инфраструктуры», — пресс-служба акимата Шымкента.

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