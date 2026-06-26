Показания потребленного газа можно передавать через eGov Mobile

В мобильном приложении eGov Mobile запущен новый сервис QazaqGaz Aimaq, который позволяет отправлять показания газового счетчика онлайн. Сервис устраняет необходимость ждать контролера и заполнять бумажные документы. Достоверность показаний проверяется искусственным интеллектом.

Ранее передать показания газа онлайн можно было только через приложение QazaqGaz Aimaq. Теперь эта возможность доступна внутри eGov Mobile, и нет необходимости устанавливать отдельное приложение. Сервис позволяет экономить время и более точно рассчитывать оплату за газ на основе фактических показаний.

Основная особенность сервиса – автоматическая проверка показаний с помощью искусственного интеллекта. Система сравнивает фотографию счетчика с введенными данными и выявляет несоответствия до отправки. Это исключает ошибки при ручном вводе, защищает пользователя от неверных расчетов и снижает необходимость дополнительной проверки со стороны контролера.

Показания принимаются с 25-го числа каждого месяца по 5-е число следующего месяца.