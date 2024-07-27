Аким Туркестанской области провел встречу с жителями Отырарского района

В Туркестанской области продолжаются встречи главы региона Дархана Сатыбалды с населением региона. На них поднимаются актуальные вопросы и вместе с жителями обсуждаются пути их решения.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел встречу с жителями Отырарского района. Глава региона доложил о проделанной работе по развитию области и ответил на вопросы сельчан. Перед местными жителями также выступил аким Отырарского района. По его словам, объем валового регионального продукта с 2021 года вырос на 60% и в 2023 году достиг 80 млрд тенге.

«В прошлом году объем инвестиций в основной капитал превысил 34 млрд тенге, план перевыполнен на 5 миллиардов 700 миллионов тенге. Объем продукции сельского хозяйства в прошлом году составил 41 миллиард тенге, план выполнен с превышением на 1 миллиард 700 миллионов тенге», — говорит Кайрат Жолдыбай, аким Отырарского района.

На встрече, жители смогли задать актуальные вопросы. Людей интересовали проблемы инфраструктуры, земель, пастбищ, газификации и поливной воды. Каждый вопрос, который выносили отырарцы на повестку дня был внесен в протокол. Глава региона отметил, что важно внедрять водосберегающие технологии и развивать хлопковый кластер, что позволит обеспечить занятостью несколько тысяч жителей.

«Глава государства дал конкретные поручения по переходу на новую экономическую модель. Главное — привлечь инвестиции, создать новые предприятия и рабочие места. Нужно шире использовать водосберегающие технологии, это даст толчок развитию агропромышленного комплекса и позволит экономить водные ресурсы. В целях развития сельской местности в рамках проекта «Ауыл — ел бесігі» в Отырарском районе в прошлом году на реализацию 15 проектов в 10 населенных пунктах было выделено 1 миллиард 100 миллионов тенге», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Сейчас в Отырарском районе проведены работы по обеспечению природным газом населенных пунктов Арыс, Шойманов, Кокмардан, Шытты. В населенных пунктах Актобе и Шойманов начали строить дома культуры, которые сдадут в эксплуатацию в этом году.

«Проведен средний ремонт 12-ти улиц протяженностью больше 19-ти километров. В этом году в восьми населенных пунктах будут реализованы девять проектов. В целях повышения доходов и улучшения благосостояния сельского населения в 2023 году программой «Ауыл аманаты» было профинансировано 139 проектов на 770 миллионов тенге. Большая часть проектов ведется за счет бюджета. Нужно усилить работу по увеличению собственных доходов района и созданию новых рабочих мест. Полугодовые индикаторы по сельскому хозяйству, строительству, привлечению инвестиций выполнены на низком уровне. Работа должна быть усилена. На повестке дня — улучшение инфраструктуры сёл, занятость населения», — говорит аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Президент страны Касым-Жокаев Токаев заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. По словам президента, развитие казахстанской экономики требует принятия кардинальных решений.

«Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться. Это однозначно. Это мое глубокое убеждение», — поставил задачу президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Ни одна проблема людей не останется без внимания, пообещал на встрече с населением глава Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Каждый вопрос занесли в протокол, по которому затем предстоит четко и слажено отработать ответственным ведомствам.