Артисты шымкентского театра выступают на полуразрушенной сцене. Городскому драматическому театру имени Жумата Шанина требуется ремонт. Со дня ввода объекта в эксплуатацию прошло всего 10 лет, а звуковое и световое оборудование уже непригодно.

Зданию академического казахского драматического театра в Шымкенте требуется ремонт. Об этом артисты рассказали депутатам сената, которые посетили мегаполис с рабочей поездкой. Сцена и техника изношены и уже устарели.

«Когда артисты играют на сцене мы очень переживаем. А если что-то случится? Но мы все равно продолжаем играть», — говорит Сая Касымбек, драматург.

Директор театра Арайлым Курбанбеккызы говорит, что городской драматический театр не видел капитального ремонта больше 10 лет. Местные власти готовы выделить из казны 1,5 млрд тенге. Однако по действующему законодательству направить средства на модернизацию здания под статусом «ветхого» не получится – слишком мало времени прошло с момента его сдачи. Для проведения реконструкции объект должен эксплуатироваться не менее 25 лет. Но ремонт необходим.

«Надо модернизировать. Необходимо провести капитальный ремонт и замену верхнего и нижнего механизмов сцены, свето- и звукопередающих комплексов. Поверхность сцены также не соответствует стандартам», — отмечает Арайлым Курманбеккызы, директор академического казахского драматического театра им. Ж. Шанина.

Сенатор Алишер Сатыбалдиев, который прибыл с визитом в Шымкент, пообещал оказать помощь в решении проблемы.

«Законы здесь будут общие. Но соответствующие министерства и ведомства могут рассмотреть пути решения своими приказами или другими документами. Мы сделаем всё возможное, чтобы разобраться во всех этих вопросах и принять соответствующие меры», — говорит Алишер Сатыбалдиев, депутат сената парламента РК.

Сотрудники театра говорят, фундамент здания был заложен больше 100 лет назад. И судя по архивам, век назад здесь проходили концерты.