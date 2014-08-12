Строительство нового театра на «Нурсате» закончится к концу сентября

Начальник участка Балгабай Нурсеитов с гордостью показывает здание будущего театра. Под его чутким руководством 9 строительных бригад раньше срока освоили более 8 тысяч квадратных метров земли. Раньше положенного залили фундамент, возвели стены, протянули коммуникации. Осталась лишь облицовка.

«Нам выделили из бюджета 1,5 миллиарда тенге, — говорит начальник участка Балгабай Нурсеитов. — В данный момент работы выполнены на 70 %. Больше миллиарда мы уже освоили, оставшиеся деньги пойдут на окончание ремонта».

Четырехэтажное здание оснащено по последнему слову техники. В нем есть лифт, автоматическая система пожаротушения, встроенные подъемные краны для декораций, а в каждой гримерной комнате — персональный душ. Но главные технические новинки находятся в сердце театра — на сцене. Привезенные из-за рубежа софиты и акустическая техника отлично дополняют автоматизированную сцену.

Подрядчики планируют сдать объект к концу сентября. Сцена будет выполнена по новейшим технологиям и отделана в венецианском стиле. Зрительный зал, рассчитанный на 500 мест, уже совсем скоро примет своих первых зрителей.

Тем не менее вопрос, какой же из театров — русский или казахский — переедет в новое здание, пока остается открытым. Однако труппа русского драматического театра времени зря не теряет, для самых маленьких зрителей актеры готовят премьеру сказки Андерсена «Принцесса и дровосек».

«Сказать на 100 %, какой из театров переедет точно, мы сейчас не можем, — говорит художественный руководитель русского драматического театра Игорь Вербицкий, — этот вопрос еще решается. Может быть, мы откроем сезон в театре оперы и балета или в областной филармонии, точно сказать сложно. Сейчас готовим премьерный спектакль, но сколько будем кочевать, пока неизвестно. Мы будем рады любому решению администрации, потому что жить под одной крышей двум театрам очень сложно. Мы работаем по 15 дней в месяц, а это очень мало для постановки спектакля».

Впрочем, открыть осенний сезон в театре имени Шанина у актеров не получится. В ближайшие дни здесь начнется капитальный ремонт с полной заменой сценического покрытия и оборудования. Работы продлятся больше 4-х месяцев.