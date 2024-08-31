Шымкентскому театру имени Жумата Шанина исполняется 95 лет. О юбилейной дате стало известно из архивных документов, которые подняли работники театра. Изначально предполагалось что театр был основан позже. В честь этого в мегаполисе ожидается череда культурных мероприятий.

Историческую справедливость в Шымкенте восстановили работники театра имени Жумата Шанина. Они представили уникальный документ, который был найден в архиве и который свидетельствует о том что театру 95 лет. Ранее предполагалось что театр был построен позже. Документ, датированный 1929 годом указывает на точный возраст объекта культуры.

«У нас есть в руках настоящий архивный документ, смета на кап ремонт шымкентского театра, который мы нашли в архиве там всё указано, с печатью. И мы пожелали с этого момента возобновить восстановить справедливость», — говорит Сая Касымбек, заведующая литературным отделом академического казахского драматического театра им. Ж. Шанина.

На сцене театра имени Жумата Шанина были поставлены сотни спектаклей. Здесь начинали свою карьеру многие выдающиеся актёры и режиссеры, известные не только в Казахстане но и за границей. В этом году творческий коллектив театра пополнился 18 молодыми актерами. Творческий коллектив театра насчитывает 88 человек, 55 из них актеры. В этом году он пополнился 18 молодыми актерами.

«Это то, о чем мечтали наши бабушки и дедушки, трудившиеся в театре, внесшие свой вклад в его развитие. Они говорили, что история казахского драматического театра в Шымкенте начинается не с 1934 года, а гораздо раньше. Поэтому мы хотели восстановить эту справедливость. Жумат Шанин внес огромный вклад в развитие театра, привил культуру, а мы будем продолжать его дело», — говорит Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента.

В честь юбилейной даты в Шымкенте ожидается волна культурного подъема. В городе пройдёт международный театральный фестиваль стран центральной Азии, куда приедут творческие коллективы из разных государств.