Дворец «Фосфорник» обнесут забором после трагедии

В Шымкенте в одном из заброшенных зданий произошла трагедия.

Во дворце культуры Фосфорник обрушилась крыша, под завалами оказался 18-летний молодой человек.

Сейчас для того, чтобы подростки не смогли попасть в здание, вокруг него установят забор. Рядом с ДК Фосфорник также дежурят сотрудники полиции.

Напомню, трое молодых людей ночью гуляли по заброшенному дворцу культуры Фосфорник, когда внезапно под их ногами обрушилась крыша. Двое подростков успели убежать. Под завалами из досок и кирпичей оказался 18-летний студент второкурсник медицинского колледжа. Его искали спасатели с кинологами. Бездыханное тело молодого человека извлекли из под обрушенной крыши спустя несколько часов.

«Поступило сообщение в 19:48, извлечен в 22:30 силами департамента тело погибшего. По нашим данным, подростки снимали видео для соцсетей, на момент съемки произошло обрушение здания», — говорит Аскар Шарип, официальный представитель ДЧС г. Шымкента.

У дворца культуры “Фосфорник” большая история. Раньше здесь проводились концерты, работали кружки по интересам. Здание принадлежало бывшему пивному королю Тохтару Тулешеву. Но когда его осудили за попытку госпереворота, здание оказалось заброшенным. И здесь начали собраться люди без определенного места жительства, сомнительные компании и подростки. Хотя в акимате говорят, что его охраняют.

В ноябре этого года назад дворец культуры Фосфорник приняли на баланс акимата Шымкента. Но за время пока здание стояло бесхозным, оно перестало быть безопасным. Здесь осыпались стены, отсутствовала часть потолочного перекрытия, были срезаны балки. Но молодежь это не останавливало.

«В здании недавно снимали известный фильм, после чего здесь стали часто собираться подростки и снимать разные ролики», — говорит Сарсен Куранбек заместитель акима г. Шымкента.

По факту смерти подростка проводится досудебное расследование по статье «Недоброкачественное строительство». Что будет с самим зданием — снесут ли его или реконструируют, в акимате еще решают.

Нередко заброшенные здания становятся центром притяжения школьников и студентов. Именно поэтому спасатели просят родителей рассказать своим детям об опасности которую несут такие места, иначе все может закончиться трагедией.