Экономика Туркестанской области выросла на 4%

Экономика Туркестанской области растет.

Об этом рассказали на еженедельном заседании аппарата под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. На нем выступил руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования.

Усилить работу по привлечению инвестиций и созданию производств. Глава Туркестанской области Дархан Сатыбалды поручил акимам районов и городов приложить все усилия для роста экономики в регионе.

«Глава государства поручил в этом году обеспечить рост экономики на 6%. Правительством сформирован специальный план, определён и план по основным показателям. Все акимы и руководители управлений должны выполнять утвержденные индикаторы. Поручаю обсуждать этот вопрос раз в две недели. Оживите работу, не довольствуйтесь только одним предприятием или заводом. Оправдания руководителей районов и городов, где снизились показатели, приниматься не будут. Усильте работу по открытию новых предприятий и привлечению инвестиций», -говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

По данным областного управления экономики и бюджетного планирования по итогам первого квартала объем валового регионального продукта области достиг 927 миллиард 600 миллионов тенге. Рост составил около 4%. Краткосрочный экономический рост по сравнению с шестью месяцами прошлого года составил 106 с половиной процентов.

«Объем промышленной продукции составил 551 млрд 600 млн тенге. В структуре промышленности основная доля приходится на добычу урана. Наблюдается рост в горнодобывающей промышленности — 103% пищевой продукции — 105%, легкой промышленности — 113, строительных материалах — 108% , машиностроении — 119%. Только в Ордабасы, на сборке тракторов — в два раза, мебели — в два раза. Объем строительных работ составил 181 миллиард тенге (больше на 23, 8 %). Рост достигнут за счет строительно-монтажных работ частных объектов. Основная доля строительных работ приходится на город Туркестан, Созакский и Байдибекский района. Площадь сданных в эксплуатацию жилых домов выросла на 20,2% и составила 371 тыс. квадратных метров», -говорит Канат Кайыпбек руководитель управления экономики и бюджетного планирования Туркестанской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подводя экономические итоги прошлого года, поставил четкий ориентир – увеличение экономики к 2029 году до 450 млрд долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%. Для реализации этого поручения в Туркестанской области создан региональный оперативный штаб из представителей отраслевых управлений и департаментов.

«В прошлом году рост национальной экономики составил больше 5%. Самое главное – нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. В этом значительная заслуга предыдущего правительства. Однако, это не повод для успокоения. Нужен новый импульс деятельности правительства. Перед ним стоит четкий целевой ориентир – увеличение экономики к 2029 году до 450 млрд долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

По поручению акима Туркестанской области ежеквартально проводится рейтинговая оценка по индикаторам социально-экономического развития. Всего по итогам второго квартала достигнуты 32 из 36 индикаторов. В числе лучших оказались Байдибекский, Сауранский и Шардаринский районы.