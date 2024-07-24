ESG-стандарты в нефтехимии. Кто и как меняет правила игры?

Как современные тренды в области устойчивого развития трансформируют работу отрасли? Рассказываем на примере ТОО «Шымкентская химическая компания».

Бережное отношение к окружающей среде, экологичное (то есть разумное, максимально прозрачное и эффективное) управление активами и рабочими процессами, а также забота о комфорте и безопасности сотрудников – основа современного бизнеса. Внедрение ESG-практик больше нельзя назвать «капризом» или недолговечной модой, сообщает El.kz.

Все больше и больше казахстанских компаний попадают в различные ESG-рейтинги, что обеспечивает им кратное увеличение эффективности по всем фронтам, прежде всего – долгосрочной перспективе. Тогда как в центре внимания на будущее ближнего прицела оказывается, например, доступность инвестиций. Компания, не учитывающая международные ESG-требования, рискует попасть в финансовую изоляцию.

Стандарты ESG предложил Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь ООН. В его обращении к руководителями 50 самых крупных финансовых компаний в 2004 году прозвучал призыв включить принципы экологичности, социальной ориентированности и качества корпоративного управления в стратегии развития бизнеса в качестве обязательного элемента.

Как компании должны отчитываться?

Ключевое преимущество ESG-практик заключается в том, что результаты по их реализации легко измерить. То есть отчёт об устойчивом развитии может и должен показывать динамику – даже в мелочах.

Отчет по ESG – это подробные результаты проектов и оценка их прямого влияния на деятельность компании. Кроме того, тут же компания должна поставить новые цели.

В условиях растущего интереса инвесторов и потребителей к ESG и бурного развития ESG-повестки, рассказывать о проектах и инициативах компании в области устойчивого развития можно практически в каждой коммуникации.

ESG-рейтинги, если говорить с точки зрения репутации, – история безусловно полезная. Однако тут важно учитывать, что это должны быть рейтинги, составляемые по международной методологии. Кроме того, рейтингов много, и каждый «подсвечивает» свое. Уникального ESG-рейтинга пока не существует.

По-гамбургскому счету главная мысль, которая должна руководить компанией при реализации ESG-проектов и подготовке отчетов, в частности – соизмерять коммуникации с реальными делами и результатами, иначе ее могут обвинить в гринвошинге.

Гринвошинг – это отмывание денег под прикрытием фасада «зеленой» трансформации.

Как отчитывается «Шымкентская химическая компания»?

МТБЭ – кислородосодержащий высокооктановый компонент, используемый при производстве экологически чистого топлива. Имеет высокий показатель октанового числа и хорошо растворяется в бензине. Их смесь улучшает качество бензина за счет меньшей токсичности отработанных газов, снижения температуры воспламенения и запуска двигателей, снижает образование нагара и износа деталей в моторах машин, способствует полному сгоранию бензина, а также сокращает расход топлива.

Именно производством МТБЭ и занимается ТОО «Шымкентская химическая компания», которое в 2024 году сосредоточится на ESG, и, согласно планам, окончательно завершит процесс перезагрузки своей стратегии.

А что уже сделано?

При реализации проекта строительства завода были предприняты ключевые меры в целях охраны окружающей среды и создании благоприятных условий для производственного персонала:

Лицензиаром технологии компания выбрала одного из мировых лидеров по предоставлению технологических решений в области нефтепереработки, – французскую компанию AXENS. Данное технологическое решение позволяет заниматься производством МТБЭ без вредных выбросов в атмосферу;

С целью исключения вредного воздействия на жизнь и здоровье людей, проживающих в близлежащей местности, резервуарный парк хранения готовой продукции и сырья был перенесен в отдаленное место, несмотря на удорожание строительно-монтажных работ и увеличения операционных затрат компании;

При проектировании завода было добровольно инициировано проведение анализа опасных факторов производства методом HAZOP с привлечением отечественных и зарубежных специалистов, имеющих необходимый опыт и квалификацию в данной области. По результатам отчета HAZOP были внесены определенные изменения в проект с целью исключения возможных производственных рисков;

С целью энергосбережения и энергоэффективности проектом были предприняты ряд комплексных мер, направленные на снижение потребления энергоресурсов и их вторичное использование.

Более того, компания ежегодно проводит планомерную работу на предприятии по бережному использованию энергоресурсов, в т.ч. потребление электроэнергии уже снижено на 25% за счет применения частотных преобразователей; а потребление воды снижено на 72% за счет вторичного использования.

Автоматизация производственного процесса позволяет дистанционно и безопасно управлять заводом. Герметичный слив и налив сырья и готового продукта исключает выделение паров в окружающую среду и защищает работников предприятия от вредного воздействия.

Отходы, образующиеся на производстве, своевременно вывозятся и утилизируются.

Во избежание рисков жизни сотрудников, на нашем предприятии внедрены современные автоматические системы обнаружения пожара, извещения о пожаре и тушения пожара, в дополнении имеется сигнализация газообнаружения.

Внедрение практик и соблюдение вышеуказанных правил и стандартов по безопасности и охране труда позволили компании стать лидером по безопасности среди предприятий в Шымкенте в 2023 году.