Ходить – какое благо!

В нашем мегаполисе около 100 человек после замены суставов вернулись к нормальной жизни.

Врачи Шымкентской городской клинической больницы №1 с начала года за счет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) успешно провели операции по замене суставов около 100 гражданам. Пациенты, чьи руки и ноги были неподвижны, или с поврежденной бедренной костью вернулись к нормальной жизни с помощью искусственной трансплантации. Сегодня они уже могут свободно передвигаться, сообщила пресс-служба акима города.

К примеру, одна из пациенток 76-летняя Нурбиби Суйримбетова встала на ноги в результате высокотехнологичной медицинской помощи. Пенсионерке с поражением всей бедренной кости и коленного сустава поставили диагноз «гонартроз».

Операции по замене сустава проводят медбригады во главе с заведующим отделением ортохирургии городской клинической больницы №1 Нуржаном Естемесовым. Рядом с ним у операционного стола были квалифицированные врачи Бахытжан Карымбаев и Ерболат Абдрахманов.

Пациентка в настоящее время находится под наблюдением специалистов. В дальнейшем планируется принять дополнительные меры медицинской реабилитации.

«Операция прошла в рамках медстрахования, то есть бесплатно для меня. Огромное спасибо врачам! Особенно хирургам, которые провели эту сложную операцию. Благодаря им мое колено начало сгибаться, я начала потихоньку ходить», – сказала Нурбиби Суйримбетова.

Стоит отметить, что стоимость комплексной операции по замене поврежденного сустава на искусственный имплант составляет чуть более 1,5 млн. тенге. По словам врачей, искусственный сустав прослужит долгие годы и ничем не будет отличаться от обычного.

В ближайшее время медики примут дополнительные меры по реабилитации пациентки.

«Эндопротезы, используемые в нашей больнице, – это медицинские изделия хорошего качества, произведенные в США. Операции по замене сустава прежде всего проводятся для снятия или уменьшения боли. Во-вторых, пациенты после прохождения реабилитационного периода, через 2-6 месяцев, могут вернуться к прежней жизни без использования вспомогательных средств или костылей», – сказал заведующий отделением ортохирургии городской клинической больницы №1 Нуржан Естемесов.

К сведению, операция по замене требуется при диагностике артроза тазобедренного сустава (коксартрит), переломе тазобедренного сустава, асептическом некрозе шейной кости. Врачи говорят, что такие заболевания встречаются и у молодых людей.

В прошлом году 133 пациента перенесли операции по замене сустава.