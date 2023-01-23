Коленный сустав заменили на имплант нового поколения пенсионерке в Туркестанской области

Операцию провел московский доктор медицинских наук Д.В Римашевский.

63-летней пациентке, страдающей болезнью Паркинсона, заменили сустав на имплант нового «XN». Её коленный сустав был поражен артрозом из-за чего женщина испытывала боли.

Операция прошла успешно, сейчас пенсионерка проходит реабилитацию, после чего начнется процесс разработки сустава.

В будущем в клинической больнице планируют внедрить новые импалантаты для крупных суставов.

Для всех пациентов, которые застрахованы по ОСМС, операции эндопротезирования проводят бесплатно, так же как и реабилитация после замены сустава.