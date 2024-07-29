Нутрициолог: «Каждый, кто чуствовал запах серы получил дозу отравления

Нутрициолог-натуропат Меруерт Мауленова поделилась у себя на странице в Инстаграм рекомендациями при отравлении сероводородом.

Сероводород — очень токсичное вещество. Вдыхание небольших концентраций вызывает кашель, першение в горле, раздражение слизистой оболочки, головокружение, головную боль, тошноту и рвоту. Высокие концентрации могут привести к коме, судорогам, отёку лёгких и смерти. Однократное вдыхание в высокой концентрации может вызвать мгновенную смерть.

При длительном воздействии небольших концентраций запах тухлых яиц перестаёт ощущаться из-за адаптации, а при высоких концентрациях — из-за паралича обонятельного нерва.

Порог запаха сероводорода по данным ВОЗ составляет 0,007 мг/м³. В СНГ предельно допустимая концентрация — 0,008 мг/м³. Обратимые реакции у чувствительных групп населения начинаются при концентрации 0,15 мг/м³, раздражение глаз — при 2,8 мг/м³.

По словам нутрициолога, отравление могли получить многие жители Шымкента недавно при пожаре в индустриальной зоне «Ордабасы». Напомним, тогда на территории одного из заводов произошло возгорание мешков серы.

Меруерт МАУЛЕНОВА, нутрициолог

«То есть мы понимаем, что каждый, кто чуствовал запах серы получил дозу отравления серой, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени»

(прим. стиль автора сохранен)

Мауленова порекомендовала выводить токсины через сульфатирование, чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем. Для этого нутрициолог советует пропить витамины группы В, препараты для печени, молибден и ацетилцистеин, а также принимать ванны с магниевой солью.

Напоминаем, что врачи не рекомендуют заниматься самолечением. При появлении у вас или ваших близких симптомов отравления, обратитесь в поликлинику по месту жительства.