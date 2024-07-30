Горение серы: предприниматели нарушали правила пожарной безопасности

Не бушующее море, а пожар! На территории индустриальной зоны под открытым небом загорелись мешки с серой.

Пожар тушили почти целые сутки! Синий огонь раскинулся на территории больше тысячи квадратных метров. Пострадали 10 человек, среди них 6 медицинских работников скорой помощи, 1 сотрудник пожарной службы и трое рабочих. Троих пострадавших госпитализировали, двое из них получили отравление, еще один поступил с ожогами 25% тела.

«Состояние всех трех больных было средней степени тяжести, одного пациента мы уже выписали на данный момент находятся двое больных: один в ожоговом и одна женщина в токсикологическом отделении», — говорит Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации им Орынбаева.

Пожар тушили больше 150 человек, 40 единиц техники, задействовали даже пожарный поезд. Тушение затрудняло сильное задымление.

«При горении сера выделяла едкий дым он был очень густым что послужило постоянной передислокации наших боевых участков. Мы не могли зайти глубоко для тушения пожара, эффективно было тушить пожар инертными материалами. Производили засыпку и мы через поверхность медленно шли к огни и тушили», — говорит Бекзат Камбаров, заместитель начальника ДЧС г. Шымкента .

Жители Шымкента даже в отдаленных от места возгорания районах, столкнулись с едким запахом серы. В тот же день экологи сделали замеры, диоксид серы в воздухе превысил допустимую концентрацию в 40 раз, оксид углерода в 1,6 раз. Жителей ближайших районов в день пожара эвакуировали, но уже сейчас они вернулись в свои дома.

«К нам пришли и сказали что пожар, мы испугались, вышли на улицу, увидели дым и запах. И уехали. Вчера был запах еще, но сегодня уже ничего не чувствуем», — говорит Дурия Сариева, жительница г. Шымкента.

Накануне экологи сделали контрольные замеры воздуха и показатели были в норме. Угрозы здоровью людей нет. Участок на территории индустриальной зоны дали предпринимателю в аренду в 2021 году.

«Они должны были соблюдать все меры пожарной безопасности. Они должны возместить весь ущерб. Но если не возместят, то мы обратимся в суд», — говорит Мукагали Шынарбаев, директор коммерческого отдела индустриальной зоны.

Спасатели выявили ряд нарушений пожарной безопасности. Причины возгорания сейчас устанавливаются. По факту пожара в полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение экологических требований при обращении с экологически потенциально опасными химическими или биологическими веществами».