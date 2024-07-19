В прокуратуре требуют лишить прав 1000 водителей состоящих на учете в психоневрологическом диспансере

В Шымкенте более тысячи водителей садились за руль, будучи на учете в психдиспансере. Они нарушили правила дорожного движения 1300 раз и в 28-ми случаях стали виновниками аварии.

Об этом, в ходе специального расследования, в прошлом году заявили в городской прокуратуре. Сотрудники надзорного органа говорят, что и сейчас они работают над тем, чтобы признать недействительными их водительские права.

Кали Бейсенбаев, старший прокурор прокуратуры г. Шымкента: «Подан иск в суд и сейчас более 200 человек, которые стоят на учете в психоневрологическом диспансере, лишены водительских прав. Отмечаем, что из-за медицинских противопоказаний у этих людей наличие на руках водительских прав представляет опасность для общества. В 2023 году это было внесено в надзорный акт. Дела все еще находятся на рассмотрении в суде».

Прокуроры также выяснили, что еще 10 водителей автобусов состояли на наркологическом и психоневрологическом учете. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что водительские права 7 граждан не пригодны для управления автомобилем.

«У водителей, определенных законом о прокурорском надзоре, введенном в 2023 году, водительские права отменены и их уволили. В рабочее время под их руководством не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия. Также возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного водительского удостоверения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Шымкента.

В надзорном органе рассказали, что злостные нарушители получили водительские права еще до того, как у них были выявлены психические расстройства. Сотрудники центра обслуживания населения рассказывают, что у каждого обратившегося жителя запрашивают медицинскую справку.

Нурхан Байсеитов, заместитель начальника отдела специализированного ЦОНа №1 г. Шымкента: «У нас есть своя программа, она интегрирована с наркопсиходиспансером. Там всё проверяется и всё предоставлено в нашей базе данных. Если человек стоит на учете, то у нас в программе это высвечивается».

Шымкент занимает 5 место в стране по уровню дорожно-транспортных происшествий. Количество несчастных случаев не уменьшается, несмотря на то, что количество проверок с каждым годом становится больше. Люди с психическими заболеваниями входят в число тех, кто становится причиной различных несчастных случаев. Сейчас в Шымкенте на учете в специальном центре психических расстройств состоят 12 тысяч граждан. В наркологическом диспансере получают лечение более 1000 пациентов.