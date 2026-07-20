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Прокуратура Сарыагаша пресекла незаконный допуск к управлению автомобилями

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Прокуратурой Сарыагашского района проведен анализ соблюдения законодательства в сфере защиты жизни и здоровья граждан, а также обеспечения их безопасности на территории Туркестанской области.

В ходе анализа установлено, что 89 лиц, состоящих на наркологическом и психиатрическом учете и имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, обладали водительскими удостоверениями и были допущены к управлению транспортными средствами.

В соответствии с требованиями законодательства лица, имеющие психические и поведенческие расстройства, а также расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, при наличии медицинских противопоказаний не допускаются к управлению транспортными средствами.

На основании акта прокурорского надзора судами прекращено право указанных лиц на управление транспортными средствами.

По результатам мер прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке.

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