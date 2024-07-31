Впервые за 8 лет снизился индекс цен на социально-значимые товары

Цены на социально-значимые продовольственные товары в Казахстане начали снижаться впервые за 8 лет. Об этом сообщили в правительстве.

В Шымкенте стоимость социально-важных продуктов снизилась всего на 2 процента, а потому многие жители этого изменения не ощутили.

Мама троих детей полки с социально-значимыми продуктами питания стороной не обходит. Айнур Уйсинбай говорит, что так удается значительно сэкономить.

Айнур Уйсинбай, жительница г. Шымкента: «Купила свежие молочные продукты, муку, рис, сахар. Это социально-значимые продукты, поэтому в одни руки дают ограниченное количество. То, что мне нравится в супермаркетах, здесь всегда бывают много скидок. Очень удобно. На рынках города дороже».

Индекс цен на социально-важные продукты снизился впервые за восемь лет — об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции.

Ценники на сливочное масло, яйца, кефир и рис изменились и в Шымкенте.

Цены на социально значимые продукты по г. Шымкенту (январь 2024 г.; июль 2024 г.):

Масло сливочное — 3262 тг; 3037 тг

Гречка — 318 тг; 226 тг

Подсолнечное масло — 648 тг; 576 тг

Творог — 2160 тг; 2095 тг

В перечень социально-значимых товаров входят девятнадцать наименований. В их числе: сахар, картофель, рис, мясные и молочные изделия. Для сдерживания цен на эти продукты власти выдают местным торговым сетям кредиты на пополнение оборотных средств. Поэтому и цена на такие товары в супермаркетах должна быть ниже рыночной.

Самат Зауытбаев, директор супермаркета: «Рис в прошлом квартале был по цене 460 тенге. В этом — торгуем по 440 тенге. Цена на морковь тоже снизилась В прошлом квартале была по 150 тенге, сейчас килограмм моркови — 123 тенге. Кроме того, подешевели яйца и молочные продукты».

Ответственные специалисты отмечают, что важно соблюдать ценовую стабильность. А для контроля цен периодически проводится мониторинг. Стоимость социального товара, в зависимости от спроса, утверждается ежеквартально.

Жандос Каниев, руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента: «Для стабилизации цен на социальные продукты, с крупными торговыми сетями заключен контракт. Также есть соглашения с предприятиями, производящими социальные товары. Цены утверждаются ежеквартально. Проводится мониторинг цен. Как вы заметили, социальные цены снизились с начала года. Сейчас у нас на прилавках есть сезонные местные свежие овощи. Которые также привозят из соседних областей. Дефицита продуктов сейчас нет».

Цены на продукты питания по всей стране снижаются. Активно развивается и онлайн-торговля. Отечественные производители также выходят на международный онлайн-рынок.