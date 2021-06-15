Сегодня руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии А.Каныбеков посетил торговые сети «Magnum Cash&Carry», «Грамад» и «Фиркан».

Именно с этими торговыми сетями заключены договора по реализации социальных продуктов по фиксированным ценам.

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В ходе мониторинга руководитель управления А.Каныбеков не только уделил особое внимание ценам на продовольственные товары в торговых сетях, но и выслушал мнения жителей города, приобретавших продукты питания.

Стоит отметить, в торговой сети «Magnum Cash&Carry» представлено 19 товаров, в торговой сети «Фиркан» -11 товаров и в торговой сети «Грамад» — 12 видов товаров, которые отпускаются по ценам, установленным на договорной основе.

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На сегодняшний день овощи, картофель и морковь, цены на которые выросли в связи с сезонным периодом, реализуются в указанных торговых сетях по фиксированным ценам.

Для стабилизации цен на яйца, за счет средств регионального стабилизационного фонда реализуется 10 штук яиц I категории по 322 тенге.

Стоит отметить, по таким ценам яйца данной категории можно приобрести в отделениях торговой сети «Грамад» по улице Жибек жолы №58, ул. К.Толеметова, №69/42, проспекта Б.Момышулы №6, ул. А.Жангельдина №3, а также в отделениях торговой сети «Фиркан» по ул. Капал батыра №6/4, пр. Тауке хана №330 «Фиркан Сити», ул. Адырбекова №117/1, 4, ул. Ш.Уалиханова, №213, 11 мкр. и в торговой сети «Магнум» по адресу ул. Жиделибайсына 92, ул. Володарского 27/10.