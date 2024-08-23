Конкурс песни с участием особенных людей проходит в Шымкенте

На сцене дворца Туркестан особенные люди.

Они исполняют песни композитора Темирхана Базарбаева. Это одно из условий республиканского песенного конкурса «Қос қанат». Айдана и Сержан из Усть-Каменогорска. Исполнят песню «Қаздар қайтып барады». Сержан Мухтарханов, участник песенного конкурса, г. Усть-Каменогорск:

«Желаем всем участникам удачи. Нам победы. Сейчас такие возможности, которые мы должны использовать в полной мере. Это путь становления. Пусть все достигнут того, чего желали».

Республиканский конкурс «Қос қанат«, организованный среди членов Общественного объединения «Казахского общества слепых», дает возможность участникам поверить в себя, самосовершенствоваться » — говорят гости.

Полина Угланова, руководитель Дома культуры слепых, слабовидящих в Карагандинской области:

«Мы участвуем впервые. До этого мы участвовали в песенных конкурсах «Две звезды». На этот раз мы привезли две пары. Если повезет, мы выиграем призовое место. Всем удачи».

Свое творчество продемонстрировал и ансамбль народных инструментов «Назар» Шымкентского городского филиала Общественного объединения «Казахское общество слепых». Студент 4 курса Тогжан Камал-член коллектива, созданного в марте текущего года. Она очень довольна исполнением произведений «Ерке сылкым» Абдимомына Желдибаева, «Акыртас» Дулата.

Тогжан Камал, участник ансамбля народных инструментов «Назар»:

«Учусь на факультете культуры Южно-Казахстанского педагогического университета, перешла на 4 курс. Совершенствую полученные знания по специальности.Есть планы. Надеюсь достигнуть намеченных целей».

Марат Примжанов, председатель Шымкентского городского филиала ОО «Казахское общество слепых»:

«Шымкентским городским филиалом ОО «Казахское общество слепых» впервые проводится республиканский конкурс песни «Қос қанат». Желаю всем участникам удачи. Пусть проявят все свои возможности. И спасибо всем , кто помог провести такой конкурс. Особая благодарность спонсорам».

Из 400 членов Шымкентского филиала общественного объединения незрячих 200 составляют молодежь. Эти молодые люди, несмотря на свои ограничения, демонстрируют потрясающую решимость и энергию, неустанно стремясь к своим мечтам и целям.

Их жизненная сила и целеустремленность становятся ярким примером для всех нас, показывая, как можно преодолевать преграды и достигать высот, несмотря ни на что.