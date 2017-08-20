Общество слепых Шымкента благоустраивает дороги, ведущие к знаменитому санаторию «Манкент». Вдоль улиц Суранши батыра, Иманалиева и Карабулакского шоссе рабочие прокладывают тротуар, устанавливают освещение и ограждения.

Тендер на работы выиграло шымкентское учебно-производственное предприятие Казахстанского общества слепых. Однако переживать по этому поводу не стоит. Название вовсе не означает, что на объекте трудятся совершенно незрячие люди.

Житель села Аксукент, 55-летний Дуйсембай Кабылов, с удовольствием гуляет с полуторогодовалым внуком по новенькому тротуару вдоль улицы Суранши батыра.

«У нас здесь раньше не было тротуаров. Мы вынуждены были ходить по обочине узкой дороги. Это было небезопасно. Сейчас — милое дело, я каждый день выхожу с внуком на прогулку», — рассказывает Дуйсембай Кабылов.

Кроме тротуара, в селе Аксукент приступили к установке металлической ограды и фонарных столбов. Но и это не предел.

«Вот у нас проект. Согласно смете, мы здесь уложили тротуар, установим забор и фонарные столбы. Далее, у нас предусмотрены скамейки возле тротуаров и обновление автобусных остановок», — говорит прораб участка.

Благоустройство проводится сразу на трех улицах сельского округа Аксукент — Суранши батыра, Иманалиева и Карабулакском шоссе. Общая протяженность больше семи километров. На эти цели выделено порядка 400 млн тенге.

«Работы ведутся по графику. Асфальтирование тротуаров завершено на 100%. Установка ограждений на 90%. Остается установить фонарные столбы, скамейки для отдыха и автобусные остановки», — поясняет Мухаммед Абдувалиев, заместитель руководителя ТОО «Шымкентское учебно-производственное предприятие Казахстанского общества слепых».

Несмотря на внушительный фронт работ, и на то, что этот объект считается переходящим, строительная компания планирует сдать его в эксплуатацию до конца этого года.