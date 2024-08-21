Места директоров в девяти школах Шымкента остаются вакантными

В Шымкенте ощущается нехватка 126 педагогов.

В школах города остро не хватает учителей русского языка и литературы, а также преподавателей, обучающих естественным наукам на русском языке. Кроме того, объявлен конкурс на назначение директоров в 9 образовательных учреждениях и руководителей трех детских садов. Об этом сообщила в ходе брифинга главный педагог мегаполиса.

Нургуль Шамшиева, руководитель управления образования г. Шымкента: «Сейчас пустуют должности руководителя интерната вспомогательной школы, а также руководителей художественной и музыкальной школ. 44 директора школ уволены, а 108 руководителей переведены в другие учебные заведения через конкурс. Кроме того, место руководителя трех детских садов уже давно пустует. Эти детские сады были переведены из Туркестанской области, и, вероятно, из-за этого желающих занять эти должности немного. Дефицит педагогов составляет 126 единиц».

В прошлом учебном году в образовательных учреждениях было открыто 747 вакансий. В конкурсе, объявленном для их замещения, участвовали 2119 человек. В итоге было принято на работу 475 педагогов, успешно прошедших отбор.