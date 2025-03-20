Сбои в ротации директоров школ произошли в Шымкенте

В ряде школ избежали ротации, но она все равно будет, сообщает vera.kz.

Ротацию директоров в ряде школ, среди которых № 15, 90, 116, провести не удалось из-за неправильной конкурсной процедуры. Как рассказал заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек, ротация директоров школ неизбежна.

«Процедура ротации была проведена в августе прошлого года, но почему-то подписание приказа затянулось до декабря. Я когда узнал, поручил управлению образования подписать этот приказ. Однако, директора, которые подлежали ротации, подали жалобу и в ходе ее рассмотрения выяснилось, что конкурсная процедура была проведена неправильно. В связи с этим приказ был отменен, но это ничего не значит.

Ротация все равно будет. Это не наша вина, а вина предыдущего руководства. Кроме того, был приказ по аттестации более 300 педагогов, его тоже прокуратура отменила. Это вопрос качества оформления приказа, вопрос менеджеров, которые это реализовывали, госслужащих, которые недолжным образом выполняли свои должностные обязанности. Соответствуют ли эти люди занимаемым должностям?», — сообщил замакима Сарсен Куранбек.

Он также сообщил, что у руководства города есть вопросы к директорам некоторых «Комфортных школ». Говорит, что они были назначены из числа резерва министерства просвещения РК и их отбирало управление образования города. Ход этого процесса теперь вызывает вопросы, ведь некоторые даже уволились.

Теперь в планах акимата провести ротацию и директоров «Комфортных школ», чтобы у руля этих учебных заведений стояли руководители с многолетним опытом управления учреждениями образования.