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Специалистов отберут с помощью конкурса. Срок приема документов до 16 февраля 2022 года.

Главный специалист-бухгалтер управления энергетики и инфраструктурного развития г. Шымкента (на период отпуска по уходу за ребенком основного работника до 02.12.2023г.) общий конкурс, срок приема документа 08.02.-16.02.2022г.

2. Главный специалист отдела по работе с обращениями аппарата акима г. Шымкента, общий конкурс, срок приема документа 08.02.-16.02.2022г.

3. Главный специалист отдела документационного обеспечения аппарата акима г. Шымкента, общий конкурс, срок приема документа 08.02.-16.02.2022г.

4. Ведущий специалист отдела непроизводственных платежей управления государственных доходов по Енбекшинскому району департамента государственных доходов по городу Шымкент, общий конкурс, срок приема документа 10.02.-18.02.2022г.

Дополнительную информацию можно получить на сайте https://www.gov.kz.