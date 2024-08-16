Операторов сотовой связи оштрафовали в Шымкенте

В Шымкенте в 147 местах зафиксировано ухудшение мобильной связи. В связи с этим на операторов связи были наложены штрафы. Сейчас ведется работа по возмещению средств, передает OTYRAR.

За последние 7 месяцев на операторов связи было наложено штрафов на сумму 44 млн тенге. Сейчас ведется работа по взысканию средств. Отметим, из 1600 базовых станций, установленных в нашем городе, в 147 выявлены проблемы с качеством связи. Об этом рассказали в управлении цифровизации.

«Больше всего штрафов было наложено на Kcell — 22 млн. Beeline и Tele2 были оштрафованы на 11 млн тенге каждый», — говорит Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации.

Однако жители города утверждают, интернет по-прежнему оставляет желать лучшего. Зато стоимость тарифов выросла в несколько раз за последний год.

«Тариф, который стоил 2,5 тысячи тенге, сейчас стоит 6,5 тысяч. Они добавляют без нашего согласия», «Мне нравится, ловит хорошо», «Не работает нормально. Сложно войти в интернет», «Связь плохая. Раньше платили 2900 тенге, сейчас платим 5900 тенге», — говорят жители Шымкента.

В прошлом году зафиксирован случай повышения стоимости связи без предварительного уведомления. Специалисты говорят, мол, по жалобам горожан, операторам были вынесены предупреждения.

«Операторы должны уведомлять за месяц до повышения стоимости. После этого можно повышать. По поводу прошлогоднего случая компетентное ведомство проводит работу. Стоимость тарифа должна соответствовать условиям договора», — прокомментировал Мухит Кемелов.

Отметим, в этом году в Шымкенте планируется провести оптоволоконные сети в 20 населенных пунктов. В результате 210 тысяч жителей будут обеспечены качественным интернетом.