Двоих чиновников акимата Туркестанской области осудили за коррупцию

Громкий коррупционный скандал в сфере управления цифровизации Туркестанской области завершился обвинительным приговором в суде Шымкента.

В деле фигурируют сразу три чиновника — экс-исполняющий обязанности заместителя руководителя управления цифровизации — Мырзасеитов, экс-руководитель отдела того же ведомства Жолсеитов и предприниматель Исаков. Всех трех обвиняют в неоднократном получении и даче взяток.

История со взяточничеством начинается с Мырзасеитова и его подчиненного — Жолсеитова. Видео с задержанием экс-и.о. замруководителя управления цифровизации опубликовали в антикоре.

На оперативной съемке, несколько сотрудников ведомства пересчитывают 10 млн тенге, которые бывший чиновник получила за заключение договоров госзакупок услуг по информатизации и цифровизации госорганов. По материалам дела, за год Мырзасеитов и Жолсеитов получили почти 15 млн тенге от подрядчика. За грубые нарушения оба фигуранта дела теперь отбывают тюремные сроки.

Данияр Бигайдаров, официальный представитель АПК РК:

«Они признаны виновными в неоднократном получении и даче взяток на общую сумму 14,6 млн тенге в период с августа 2022 года по июль 2023. Жолсеитов помимо этого — подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве. Установлено, что Жолсеитов после перевода на должность руководителя отдела цифровизации Толебийского района обманным путем завладел денежными средствами Исакова в сумме 903 тыс тенге под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам за выполнение аналогичных действий. Приговором суда Мырзасеитову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Жолсеитову — 4 года».

В деле также фигурирует бизнесмен Исаков. В суде установлено, что он давал взятку не только Мырзасеитову, но еще и руководителю аппарата акима Отырарского района. Последнего допросить в ходе досудебного расследования не удалось, он скончался. Тем не менее борцы с коррупцией выявили, что 5 млн тенге от бизнесмена предназначались экс-чиновнику за покровительство и признания ТОО, принадлежащее предпринимателю, победителем конкурсов по приобретению товаров. В итоге — вердиктом суда, в колонии подрядчик проведет 7 лет.

Данияр Бигайдаров, официальный представитель АПК РК:

«Этим же приговором в получении взятки в сумме 5 млн тенге от Исакова за определение победителем конкурса и заключение договора госзакупок IT-услуг сельским округам района признан виновным руководитель Аппарата акима Отырарского района Маулен А. В отношении Маулен судом уголовное преследование прекращено в связи со смертью».

Вина осужденных доказана их собственными показаниями и свидетелей, вещественными уликами, собранными по делу. Приговор по громкому и запутанному делу в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней. Вердикт мздоимцам и взяткодателю вынесли при участии коллектива областного управления цифровизации.