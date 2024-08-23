Первый частный театр открылся в Шымкенте

Называется новый театр «Разработка». У театра три основателя — Алена Бутакова, Максим Бутаков и Алекс Сардак.

Втроем они дружат уже 10 лет. Столько же лет и их общей мечте — создать собственное творческое пространство. Каждый из них прошел путь через обучение и работу в русском драматическом театре Шымкента, набираясь опыта и мастерства. Алена и Максим закончили Ярославский государственный театральный институт, а Алекс успел уйти и снова вернуться в профессию.

В определенный промежуток времени ребят разбросало и они не виделись два года. Алена и Максим уехали жить и работать в Алматы, а Алекс вновь вернулся в театр работать.

Именно в Алматы Алене пришла идея поставить свой первый спектакль, но в реалиях незнакомого города было сложно воплотить давнюю мечту. И они решили вернуться в родной Шымкент.

Уже в Шымкенте Алёна предложила почитать пьесу своим друзьям, которые работают в русском драматическом театре. Им пьеса понравилась. Было решено не просто поставить спектакль в рамках одноразового проекта, а сразу создать частный театр в городе. Ведь в Шымкенте это первый независимый театр, ниша пуста и интерес к нему должен быть большой.

Так и случилось! Премьера спектакля «Кандидаты» 28 июня 2024 года стала настоящим событием, и каждый спектакль собирает аншлаги. Зрители активно поддерживают инициативу, и все билеты раскупаются в считанные дни.

В первом спектакле нового театра заняты актеры русского драматического — Юлдашев Шухрат, Жан Камалов, Анна Постарнак.

«Разработка» — это не просто независимый театр, а площадка для экспериментов и поиска новых форм подачи материала.

Пока в репертуаре только один спектакль, но уже готовится премьера нового — в сентябре зрители увидят постановку Максима Бутакова с Алексом Сардаком в главной роли.

Базируется театр в арт-пространстве «ЦЕХ361» по адресу: улица Туркестанская, 6. На этой площадке проводятся творческие вечера, где молодежь города собирается, чтобы послушать музыку, поэзию, лекции по философии, также в этом пространстве проходят просмотры фильмов и их обсуждения.

Зрительный зал театра рассчитан на 65 мест. Пока это просто стулья, без рядов и нумерации мест. Конечно впереди у ребят много работы. Но главное — они полны энтузиазма и готовы вдохновлять зрителей новыми театральными открытиями.

Каждый шаг к успеху требует поддержки. Театр «Разработка» ищет партнеров и спонсоров, которые разделят их стремление развивать искусство в Шымкенте и будут готовы вложиться в этот амбициозный проект.

Подписывайтесь на страничку нового независимого театра и следите за новостями

@razrabotka.th

Фарида Шарафутдинова