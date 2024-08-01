Плейсмат, или сервировочная салфетка

Плотные салфетки, которые кладут под тарелки и столовые приборы, еще называют английским словом плейсмат. Роль этого предмета сервировки – защищать поверхность стола от царапин и высоких температур, а заодно украшать его.

Сегодня выбор плейсматов огромен. Они различаются по материалу, декору и ценам. Подобрать этот практичный предмет сервировки несложно, все зависит от ваших потребностей.

По материалу плейсматы бывают из ПВХ (тонкий листовой пластик с ярким рисунком или фотографией), полипропилена, бамбука (коврики-циновки под горячее), синтетического текстиля, а также пробки. Реже встречаются салфетки из плотного текстиля и даже кожи. Это более дорогие экземпляры, предназначенные, скорее, для украшения.

Классический и наиболее распространенный размер – прямоугольники 28х43 см или 30х45 см. На такой поверхности удобно размещаются тарелка и столовые приборы. Но есть большой выбор круглых, квадратных и овальных салфеток.

Экземпляры попроще из гладких материалов, без сложной отделки, используются ежедневно, они практичны, их легко мыть.

Праздничные – красиво украшенные, сложной формы – обычно продаются наборами, иногда вместе со скатертью. Они, безусловно, могут стать изюминкой декора вашего стола, но и стоят дороже, а ухаживать за ними сложнее. К слову, такой набор может стать отличным подарком хозяйке дома.

Яна Котт