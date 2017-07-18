Казахстанцы стали меньше пользоваться туалетной бумагой и салфетками — исследование

Объемы продаж туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток сократились в полтора раза за год, сообщает мониторинговое агентство Energyprom.

По данным агентства, выпуск туалетной бумаги сократился на 61 процент за год, это при росте производства бумаги и картона на 46 процентов и бумажной тары на 30 процентов. За 5 месяцев бумажная промышленность выпустила продукции на 21,19 миллиарда тенге — рост на 31,9 процента год-к-году. Основные производственные объемы сконцентрированы в Алматинской области, Алматы и ВКО.

В многолетней динамике, после стагнации в 2015 году (всего +0,5 процента за год), в прошлом году в секторе наблюдался значительный прирост — сразу на 39,8 процента год-к-году. В натуральном выражении значительно выросло производство гофрированных и перфорированных бумаги и картона (+45,5 процента), а также тары и упаковки из них (+30,3 процента). В сегменте гигиенических средств увеличилось производство косметических салфеток и платков (+5,9 процента, до 2,1 тысячи тонн) и бумажных полотенец для рук (+20,6 процента, до 1,33 тысячи тонн), однако очень заметно сократился выпуск туалетной бумаги (сразу на 61,1 процента, до 8,4 тысячи тонн).

Наряду со снижением производства снизилось и потребление туалетной бумаги — по итогам января-апреля 2017 года реализация на внутреннем рынке сократилась сразу почти в полтора раза (на 47,9 процента). Объемы импорта практически не изменились, в итоге собственное производство в сегменте перекрыло всего 59,4 процента спроса против 79,3 процента годом ранее. В сегменте гигиенических полотенец, салфеток и прочих бумажных изделий внутренний спрос снизился на 44,3 процента за год, импорт сократился на 43,7 процента. Сегмент остро нуждается в импортозамещении — казахстанские компании могут обеспечить лишь несущественный 1 процент спроса. Более благоприятны показатели в сегменте тетрадей — здесь за казахстанскими производителями 61,6 процента рынка. В сегменте прочих канцелярских бумажных изделий (конверты, открытки, записные книжки и прочее) местные компании обеспечили спрос на 31,2 процента по итогам 4 месяцев текущего года.