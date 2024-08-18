Приехал, увидел и решил!

В эти дни проходят выездные встречи акима Шымкента с жителями отдаленных населенных пунктов. 8 августа градоначальник с группой ответственных работников акимата побывал с деловым визитом в поселке Тогыс.

Габит Сыздыкбеков выслушал пожелания жителей. Большую часть их чаяний выразила председатель домкомов улицы Мунайбарлаушылар (нефтяников) Талиба Бурковецкая.

«Мы благодарны акимату города Шымкента, акимату Енбекшинского района, а также нашим депутатам и всем, кто делает наш жилой массив «Тогыс» красивым и уютным.

Но есть у нас и пока нерешенные вопросы. Один из них: на улице Мунайбарлаушылар для обеспечения безопасности жителей городка были поставлены три видеокамеры. Очевидно, что такого количества камер для этой улицы, где расположены 24 многоэтажных дома, явно недостаточно. Речь идет не только о безопасности жильцов, но и о сохранности их имущества. Нам нужно установить больше камер видеонаблюдения: по возможности в каждом дворе многоэтажек.

И еще. На этой же улице Мунайбарлаушылар есть государственный детский сад №53, который называется «Ер-Асыл». Территория детсада с давних времен ограждена бетонными плитами. С годами они здорово накренились и готовы вот-вот упасть. Их надо срочно заменить, сделать это надо для безопасности детей».

Талиба Бурковецкая с удовлетворением сообщила РАБАТу весть о результатах рабочей поездки акима. Первое – руководитель управления образования города Нургуль Шамшиева встретилась с заведующей детским садом «Ер-Асыл» и дала задание: составить смету на замену старого бетонного ограждения. Второе – на следующий день после встречи жителей Тогыса с акимом позвонили из акимата района по поводу установки дополнительных видеокамер во дворах многоэтажек, уточнили адреса…

Вот это показатель эффективности власти!