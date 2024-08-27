Клиенты Bereke Bank сами решают, за что им платить

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Редактор Тина Кудайберген
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С июля Bereke Bank предлагает ИП-шникам уникальный сервис, позволяющий самостоятельно выбирать банковские услуги и экономить до 70% на комиссиях. Эта услуга так и называется — «Собери тариф сам».

Разберем, что это за сервис, какие проблемы решаети почему это выгодное предложение для бизнеса.

Часто предприниматели жалуются на то, что традиционные тарифные планы банков предоставляют маленькие лимиты на популярные услуги (например, на количество переводов в месяц). А дорогие тарифные планы, где лимиты побольше, включают в себя кучу ненужных опций, за которые тоже приходится платить.  

В тарифном плане «Собери тариф сам» вы выбираетелишь необходимые вам услуги и платите только них, исключая ненужные расходы. Такая гибкостьпозволяет сэкономить на банковских комиссиях до 70% в месяц!

Чтобы подключить сервис, нужно скачать мобильное приложение BBusiness от Bereke Bank, зарегистрироваться, открыть счет (это делается сразу онлайн и бесплатно) и перейти в раздел «Тарифы». Дальше перейти в блок «Собери тариф сам», выбратьнужные сервисы и лимиты, если нужно, включить функцию автопролонгации, выбрать счет для оплаты комиссии и подписать заявление.

В онлайнконструктор «Собери тариф сам» включены:

Переводы в тенге и валюте в другие БВУ

Снятие и пополнение денег через банкоматы

Конверсионные операции

Регистрация валютных договоров

У каждой операции несколько вариантов лимитов, например, по переводам от 5 до 40 операций в месяц. Стоимость также разная, но чем больше лимитов вывыбираете, тем выгоднее цена за 1 операцию. Чтобыпонять, сколько вы в итоге сэкономите на тарифе – кликните на подсказку «Узнать выгоду».

Но это еще не все! Вы можете самостоятельно изменить настройки своего тарифного плана: добавить или отключить услуги, поменять лимиты. Это делается там же, в мобильном приложении или в web-версии B-Business от Bereke Bank и занимает несколько секунд.

Перейти на «Собери тариф сам» можно прямо сейчас. А в ближайшее время Bereke Business добавит в этот сервис опции обмена и восстановления неиспользуемых услуг, что сделает «Собери тариф сам» еще более выгодным.

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