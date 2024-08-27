Клиенты Bereke Bank сами решают, за что им платить

С июля Bereke Bank предлагает ИП-шникам уникальный сервис, позволяющий самостоятельно выбирать банковские услуги и экономить до 70% на комиссиях. Эта услуга так и называется — «Собери тариф сам».

Разберем, что это за сервис, какие проблемы решает, и почему это выгодное предложение для бизнеса.

Часто предприниматели жалуются на то, что традиционные тарифные планы банков предоставляют маленькие лимиты на популярные услуги (например, на количество переводов в месяц). А дорогие тарифные планы, где лимиты побольше, включают в себя кучу ненужных опций, за которые тоже приходится платить.

В тарифном плане «Собери тариф сам» вы выбираетелишь необходимые вам услуги и платите только них, исключая ненужные расходы. Такая гибкостьпозволяет сэкономить на банковских комиссиях до 70% в месяц!

Чтобы подключить сервис, нужно скачать мобильное приложение B—Business от Bereke Bank, зарегистрироваться, открыть счет (это делается сразу онлайн и бесплатно) и перейти в раздел «Тарифы». Дальше перейти в блок «Собери тариф сам», выбратьнужные сервисы и лимиты, если нужно, включить функцию автопролонгации, выбрать счет для оплаты комиссии и подписать заявление.

В онлайн—конструктор «Собери тариф сам» включены:

•​Переводы в тенге и валюте в другие БВУ

•​Снятие и пополнение денег через банкоматы

•​Конверсионные операции

•​Регистрация валютных договоров

У каждой операции несколько вариантов лимитов, например, по переводам от 5 до 40 операций в месяц. Стоимость также разная, но чем больше лимитов вывыбираете, тем выгоднее цена за 1 операцию. Чтобыпонять, сколько вы в итоге сэкономите на тарифе – кликните на подсказку «Узнать выгоду».

Но это еще не все! Вы можете самостоятельно изменить настройки своего тарифного плана: добавить или отключить услуги, поменять лимиты. Это делается там же, в мобильном приложении или в web-версии B-Business от Bereke Bank и занимает несколько секунд.

Перейти на «Собери тариф сам» можно прямо сейчас. А в ближайшее время Bereke Business добавит в этот сервис опции обмена и восстановления неиспользуемых услуг, что сделает «Собери тариф сам» еще более выгодным.