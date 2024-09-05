Депозит-трансформер для бизнеса от Bereke Business

Новый сервис «Собери свой депозит» – настоящий подарок бизнесу от Bereke Bank. Сервис работает на цифровой платформе B-Business и позволяет, например, самим устанавливать срок депозита (хоть на три дня!), периодичность выплаты процентов и многое другое.

Скажем, вам необходимо накопить сумму для оплаты партнеру ровно через 2,5 месяца. Как правило, стандартный депозит в банках измеряется в месяцах – и вашем случае вам предложили бы открыть депозит на 2 или на 3 месяца. Для сохранения дохода за оставшиеся две недели по условиям депозитов других банков необходимо оставить на депозите минимальную сумму. B-Business работает не так.

В конструкторе «Собери свой депозит» можно выбрать любой срок от 2 до 1096 дней, что позволяет поставить конкретную дату окончания, не привязываясь к целому месяцу, кварталу и т.д. Например, указать 76 дней, и проценты будут начислены именно за этот срок. Более того, вы сами можете выбрать, с какой периодичностью хотите получать вознаграждение, оно может выплачиваться хоть каждый день. Выплаты процентов по депозитам с любой периодичностью нет сейчас ни в одном казахстанском банке.

Для открытия депозита вам нужен текущий счет в Bereke Bank. Открыть его очень просто на платформе B-Business в режиме онлайн. Для ИП/ТОО это бесплатно и занимает не более 3-х минут.

После выбора всех условий система автоматически рассчитает вам ставку и доход по депозиту, и, если вас что-то не устроило, вы можете менять условия вклада, пока не получите наилучший для своего бизнеса вариант, и все это онлайн.

Пополнять свой депозит можно также онлайн и в любое время – просто сделайте в два клика бесплатный перевод между счетами. Посмотреть, какой процент накопился, какой остаток, тоже легко– все делается круглосуточно и онлайн в B-Business. А если вашему бухгалтеру для сдачи отчетности понадобится «Справка о начисленном и выплаченном вознаграждении», то B-Business предоставит и ее.

Просто, удобно и доступно. С B-Business предприниматели получают полную свободу распоряжаться своими деньгами по депозитам.