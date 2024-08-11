Секреты растворенных цветов

Любительницу безопасной косметики заметно сразу: в магазине она надолго задерживается у полок с баночками, придирчиво изучая этикетки. А еще она любит «пытать» продавца: расскажите о составе этого средства; а что это за новый компонент, я о нем не слышала; будет ли эффект и не заработаю ли я аллергию…

Загвоздка в том, что не каждый продавец, даже если он называется консультантом, может ответить на все эти вопросы.

Но не беда, сейчас у нас достаточно источников для удовлетворения любого интереса. Сегодня разбираемся, что такое гидролаты, почему они всегда стоят на домашних полках приверженцев натуральной косметики?

ЦВЕТОЧНАЯ ВОДА

На самом деле это косметическое средство было известно очень давно. На протяжении многих веков цветочная вода использовалась красавицами в разных странах как средство ухода за кожей, а часто даже заменяла духи. Нефертити и Клеопатра отлично знали о свойствах цветочных вод, позволяющих сохранить упругость и молодость кожи. Целебные свойства розовой воды описывали Авиценна и Гиппократ. А славяне оставили рецепты приготовления цветочных вод в древних травниках: ими лечили кожные, глазные заболевания, применяли для укрепления волос.

Бурное развитие химии, начавшееся относительно недавно, привело к тому, что натуральная косметика стала стремительно замещаться «синтетикой». Но в последние годы все больше и больше женщин стали возвращаться к природным средствам. И цветочная вода вернулась в активную продажу, но уже под красивым иностранным названием «гидролат».

НЕ ПУТАТЬ С ОТВАРОМ

Гидролат – это водяной раствор веществ, который получают в процессе дистилляции растений. Чтобы получить гидролат, растительное сырье сначала помещают в большой котел и пропускают через него пар. Затем обогащенный пар охлаждают, разделяют на эфирное масло и гидролат. В составе последнего остается часть активных веществ, но концентрация их не такая большая, как в эфирных маслах. Зато гидролаты можно использовать в чистом виде, как очень мягкое и полезное средство для кожи.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОЛАТА

Любители натуральной косметики выбирают гидролат, потому что:

* это природный продукт из растительного сырья;

* он безопасен для кожи и подходит для применения в чистом виде, в отличие от эфирных масел, которые нельзя наносить на кожу в чистом виде, чтобы не получить раздражения или ожога;

* водная основа обеспечивает быстрое проникновение в слои эпидермиса и не застревает на поверхности, как большинство кремов;

* отлично сочетается с другими уходовыми средствами и усиливает их проникновение.

Гидролат увлажняет, смягчает, снимает воспаления, тонизирует кожу. Он поможет:

* в жаркую погоду и после загара – успокоить и освежить кожу;

* после снятия макияжа – восстановить pH кожи;

* перед нанесением крема, сыворотки или маски – усилить их действие.

КАК ВЫБРАТЬ СВОЙ ПРОДУКТ

У каждого растения свой набор химических веществ, а значит, и свойства гидролатов будут различаться. Перечислим наиболее популярные и знакомые нам.

РОМАШКА успокаивает и снимает воспаления, обладает противоаллергическими свойствами. Подходит для чувствительной кожи, склонной к раздражениям и аллергическим реакциям.

РОЗА глубоко увлажняет и тонизирует, имеет легкий антибактериальный эффект. Особенно рекомендуем обладателям сухой, обезвоженной, чувствительной, а также зрелой кожи.

ЛАВАНДА регулирует выработку себума (кожного сала), успокаивает воспаленные участки, обладает антибактериальными свойствами. Отлично подходит для жирной, комбинированной и проблемной кожи.

РОЗМАРИН улучшает микроциркуляцию, обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. На него советуют обратить внимание молодым людям с жирной и комбинированной кожей, склонной к акне (угрям).

ВАСИЛЕК освежает и тонизирует кожу, уменьшает отеки, улучшает цвет лица. Рекомендуется для нормальной кожи для придания тонуса.

МЕЛИССА успокаивает и освежает, обладает легким охлаждающим эффектом. Подходит для применения в жаркое время года, а также в периоды воздействия различных стрессовых факторов.

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО обладает сильными антисептическими и противовоспалительными свойствами, помогает бороться с акне обладателям проблемной и жирной кожи, склонной к воспалению.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ отличается антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, хорошо освежает. Подходит для любой кожи.

ШАЛФЕЙ обладает антиоксидантными и регенерирующими свойствами, подтягивает кожу. Его особенно рекомендуют использовать обладательницам зрелой кожи, нуждающейся в укреплении и омоложении.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГИДРОЛАТ?

Использование цветочной воды в уходе не требует особых навыков.

Для придания тонуса коже, наносите средство с помощью ватного диска на чистое лицо после умывания. Это поможет восстановить pH-баланс и усилить действие уходовых средств, которые вы нанесете после.

Для освежения лица в течение дня используйте бутылочку с распылителем. Это особенно полезно в жаркое время года или сухих помещениях.

Компрессы и маски тоже легко сделать с помощью нужного гидролата. Смочите ватные диски цветочной водой и приложите их к лицу на 10-15 минут. Это поможет снять отеки, успокоить раздражение. А также можно добавлять гидролат в маски для лица, чтобы усилить их действие.

Цветочной водой можно пользоваться и как легким парфюмом. Особенно в жаркую погоду, когда резкие стойкие запахи могут вызывать раздражение. А еще гидролат используют для ухода за волосами. Распылите его на волосы и кожу головы, чтобы увлажнить их, придать блеск и улучшить общее состояние волос.

Цветочные воды считаются безопасными и хорошо воспринимаются кожей разных типов, но все же возможны индивидуальные реакции. Например, если у вас аллергия на то или иное растение. Поэтому перед использованием рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи. Не следует применять их при открытых ранах или повреждениях.

Гидролаты в спрее и аэрозоле следует с осторожностью применять астматикам!

Следует также учесть, что некоторые гидролаты рискованно использовать в период повышенной солнечной активности. Дело в том, что в их составе могут быть растения, которые на солнце вызывают повышенную фоточувствительность, а значит, будут опасны для кожи.

НЕ ХРАНИТЕ ДОЛГО!

При покупке гидролата обязательно обращайте внимание на дату производства. Обычно эти средства не хранятся долго как раз из-за своего натурального состава. Срок годности – не больше 6-12 месяцев.

При производстве в некоторые гидролаты добавляют натуральные консерванты (бензоат натрия, сорбат калия, бензойную и сорбиновую кислоты), которые увеличивают срок хранения. При этом, например, цветочные воды из розы, розмарина, мяты или мелиссы, содержат много антибактериальных соединений и не нуждаются в дополнении консервантами.

Гидролаты необходимо хранить в темных стеклянных или пластиковых бутылках, плотно закрытыми в прохладном месте, обязательно вдали от прямых солнечных лучей.

Яна Котт