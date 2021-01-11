Один из подозреваемых пришел в отдел полиции с повинной.

В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что месяц назад, в магазин ночью проникли воры и похитили 60 тысяч тенге и 12 флаконов парфюма.

Общая сумма нанесенного потерпевшему ущерба составила около 200 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в отдел полиции с повинной пришел один из подозреваемых. В ходе расследования, молодой человек признался, что совершил кражу вместе с подельником. Стражи порядка сразу же приступили к розыску второго соучастника преступления. В результате оперативники задержали подозреваемого в соседнем Мактааральском районе, где он успел совершить еще одну кражу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Один из подозреваемых находится под подпиской, второй взят под стражу. Следствием выясняется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.