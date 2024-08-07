Шымкент запускает крупнейший тепличный комплекс с инвестпроектом на 650 млн долларов

В Шымкенте дан старт масштабному инвестиционному проекту, который станет важной вехой в развитии сельского хозяйства и укреплении продовольственной безопасности города.

На территории индустриальной зоны «Бозарык» состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства крупнейшего в Шымкенте тепличного комплекса по выращиванию томатов.

В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков и президент турецкой компании «Alarko Holding» Йылдыз Умит Нури.

Этот амбициозный проект оценивается в 650 миллионов долларов США, а его общая площадь составит 650 гектаров.

После завершения строительства и ввода в эксплуатацию первого этапа будет создано около 2 тысяч рабочих мест.

В дальнейшем, когда проект достигнет полной мощности, число рабочих мест возрастет до 5 тысяч.

Ожидается, что ежегодная производственная мощность комплекса составит 155 тысяч тонн томатов.

Эта продукция будет не только удовлетворять потребности населения города, но и экспортироваться в другие регионы страны и за её пределы.

Аким города Габит Сыздыкбеков подчеркнул значимость данного проекта для реализации поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по внедрению и развитию передовых водосберегающих технологий в сельском хозяйстве.

Акимат Шымкента выразил готовность оказать всестороннюю поддержку инвесторам, которые берутся за такие масштабные и значимые для региона проекты.

«Реализация данного проекта позволит укрепить продовольственную безопасность мегаполиса, а также поспособствует устойчивому развитию сельского хозяйства и стабилизации цен на продовольствие», — отметил аким города.

Для ускорения темпов строительства, компания «Alarko Holding» планирует открыть в Шымкенте завод по производству конструкций для возведения теплиц.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено создание специализированной академии, где будут готовить агроспециалистов по международным стандартам.

Это не только обеспечит проект квалифицированными кадрами, но и позволит внедрять передовые технологии в агросекторе.

Реализация этого масштабного проекта будет способствовать не только развитию тепличного бизнеса в регионе, но и обеспечению продовольственной безопасности, внедрению современных производственных процессов, а также созданию новых рабочих мест.

Эти меры направлены на укрепление экономики города, повышение благосостояния его жителей и продвижение Шымкента как центра передовых агротехнологий.

Пресс-служба акима города Шымкента подчеркнула, что проект станет важным шагом на пути к улучшению инфраструктуры и качества жизни горожан, а также позволит городу занять лидирующие позиции в агропромышленном секторе Казахстана.