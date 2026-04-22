Инвестору в Шымкенте выдали техусловия после вмешательства прокуратуры

В Шымкенте при координации комитета по защите прав инвесторов прокуратура города устранила административные барьеры, препятствовавшие реализации инвестиционного проекта в индустриальной зоне «Бозарык».

Компания «BAYMEN FOOD» реализует проект по строительству завода по производству минеральной воды и безалкогольных напитков. Объем инвестиций составляет 2 млрд тенге, планируется создание 50 рабочих мест.

В ходе проверки установлено, что инвестор длительное время не мог получить технические условия на подключение к электросетям. Несмотря на соответствие поданных заявок требованиям, уполномоченные органы неоднократно отказывали в их согласовании, что создавало риски срыва сроков запуска предприятия.

По инициативе прокуратуры было проведено межведомственное совещание с участием госорганов и инвестора. По его итогам инвестору выданы технические условия на подключение мощностью 1,3 МВт.

Административные барьеры устранены, реализация проекта продолжается в плановом режиме.

Прокуратура города Шымкента напоминает, что инвесторы, сталкивающиеся с административными препятствиями, могут обратиться по телефону +7 707 615 00 10 или в Call-центр 115.