Шымкентцы могут принять участие в конкурсе на международную премию для волонтеров

Уважаемые активные волонтеры и волонтерские организации нашего города!

Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента сообщает, что министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило конкурс на международную премию «Волонтер года».

Эта премия направлена на развитие и поддержку волонтерского движения, а также на поощрение отечественных и международных волонтеров, волонтерских групп и организаций, которые внесли значительный вклад в решение социальных и общественно полезных задач.

Прием документов осуществляется с 25 июля по 5 сентября 2024 года по 15 номинациям:

Лучшая волонтерская организация;

Лидер корпоративного волонтерства;

Лидеры устойчивого развития;

Лучший социальный помощник;

За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

За активное участие в поиске пропавших без вести;

За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений;

За активное участие в развитии здравоохранения;

За активное участие в пропаганде здорового образа жизни;

За вклад в распространении знаний;

За вклад в сохранение и защиту окружающей среды;

За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия;

За вклад в сохранении и развитие историко-культурного наследия;

За вклад в решение вопросов защиты животных;

За вклад в решение социальных задач.

Заявки принимаются через единую онлайн-платформу волонтеров «Qazvolunteer.kz» в форматах DOC, DOCX, PDF.

Кандидат может претендовать только на одну номинацию.

Правила присуждения международной премии «Волонтер года» утверждены приказом министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 12 октября 2020 года № 339.

С ними можно ознакомиться по ссылке: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021420.

Приглашаем всех активных волонтеров и волонтерские организации нашего города принять участие в конкурсе на международную премию «Волонтер года»!