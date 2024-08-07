Шымкентцы могут принять участие в конкурсе на международную премию для волонтеров

Уважаемые активные волонтеры и волонтерские организации нашего города!
Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента сообщает, что министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило конкурс на международную премию «Волонтер года».
Эта премия направлена на развитие и поддержку волонтерского движения, а также на поощрение отечественных и международных волонтеров, волонтерских групп и организаций, которые внесли значительный вклад в решение социальных и общественно полезных задач.
Прием документов осуществляется с 25 июля по 5 сентября 2024 года по 15 номинациям:
Лучшая волонтерская организация;
Лидер корпоративного волонтерства;
Лидеры устойчивого развития;
Лучший социальный помощник;
За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
За активное участие в поиске пропавших без вести;
За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений;
За активное участие в развитии здравоохранения;
За активное участие в пропаганде здорового образа жизни;
За вклад в распространении знаний;
За вклад в сохранение и защиту окружающей среды;
За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия;
За вклад в сохранении и развитие историко-культурного наследия;
За вклад в решение вопросов защиты животных;
За вклад в решение социальных задач.
Заявки принимаются через единую онлайн-платформу волонтеров «Qazvolunteer.kz» в форматах DOC, DOCX, PDF.
Кандидат может претендовать только на одну номинацию.
Правила присуждения международной премии «Волонтер года» утверждены приказом министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 12 октября 2020 года № 339.
С ними можно ознакомиться по ссылке: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021420.
Приглашаем всех активных волонтеров и волонтерские организации нашего города принять участие в конкурсе на международную премию «Волонтер года»!