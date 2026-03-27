Акция «Мейірімді тазару» объединила волонтеров по всей стране

В рамках проекта Green Steppe по всей стране прошла акция «Мейірімді тазару», организованная национальной волонтерской сетью при поддержке министерства культуры и информации.

В мероприятии приняли участие более 200 волонтеров, а также молодежные ресурсные центры и НПО.

Шесть локальных акций прошли в Шымкенте и в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях.

Добровольцы помогали пожилым людям и ветеранам, очищали дворы и общественные территории от снега и льда, предотвращали подтопления и участвовали в благоустройстве территорий.

Инициатива показала значимость волонтерской деятельности для укрепления общественной солидарности и развития культуры взаимопомощи.