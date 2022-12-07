В Шымкенте 13 лет ищут пропавшую без вести женщину

В редакцию OTYRAR обратилась женщина с последней каплей надежды найти бесследно исчезнувшую 13 лет назад дочь.

1 мая 2009 года Асель вышла из дома, сказав родным, что пойдет гулять с подругами и не вернулась. На тот момент ей было 21 год. С тех пор никакой активности девушка не проявляла. Банковскую карту не оформляла, в ЗАГСе не регистрировалась и удостоверение личности не меняла. Но мать девушки полагает, что дочь жива и скорее всего попала сексуальное рабство.

За помощью отчаянная мать обратилась в полицию, вышла на волонтеров и редакцию OTYRAR. Женщина надеется найти свою дочь и просит читателей издания сообщить, если кто-либо видел девушку на фото. Контактный номер телефона: 8 777 679 18 24

Асель Бахтиярова родилась 2.08.1988 года. Когда она в последний раз вышла из дома, 1 мая 2009 года, на ней были черные брюки и светлая футболка. Рост девушки составляет 149-150 см, глаза карие, волосы темные. Особая примета- шрам от аппендицита.

Как сообщила Людмила Герасимова, руководитель волонтерского движения по поиску пропавших людей Lider. kz, поисками Асель Бахтияровой занимаются волонтеры. Только за год в Шымкенте пропали 115 человек, из них 103 найдены.