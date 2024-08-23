В Шымкенте прошло открытое первенство города по қазақ күресі

В Шымкенте состоялись соревнования по қазақ күресі среди юношей, в которых приняли участие 140 спортсменов.

Мероприятие было организовано в рамках продвижения «Всемирных игр кочевников».

В Шымкенте прошло торжественное открытое первенства города по қазақ күресі среди юниоров. Всего на соревнованиях выступили 140 спортсменов. Среди них 13-летний Бакберген Асетбай, который успешно одержал победу, мастерски уложив соперника на лопатки и выйдя в финал.

Бакберген Асетбай, юный борец: «Борьба была нелегкой. Соперник тоже был хорошо подготовлен. Но, я справился. Мы основательно тренировались. Спасибо нашему тренеру Нурсултан ага».

Соревнования организованы для продвижения «Всемирных игр кочевников», которые стартуют 8 сентября. В них примут участие и спортсмены из Шымкента.

Маратбек Мыктыбеков, руководитель городского управления физической культуры и спорта: «Подобные соревнования проводятся в каждом регионе в рамках продвижения Всемирных игр кочевников. В этих играх примут участие 16 спортсменов из Шымкента, которые будут соревноваться в таких дисциплинах, как борьба, тогызкумалак, асык ату, верховая езда. Мы планируем завоевать 4-5 золотых медалей».

Все участники, занявшие призовые места, были награждены специальными медалями и дипломами.