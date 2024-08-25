В Казахстан поступила вакцина Гардасил от ВПЧ

В Казахстан поступила вакцина против рака шейки матки, которая сейчас проходит процесс сертификации. С сентября прививку смогут получить школьницы, начиная с 11 лет, при наличии согласия родителей.

Нуршай Азимбаева, начальник управления контроля вакциноуправляемых инфекций комитета Министерства здравоохранения РК: «В настоящее время идет процесс поставки вакцины Гардасил в Казахстан. Сейчас проводится сертификация в соответствии с фармацевтическими нормами страны. Вакцина будет доступна через 10-15 дней после завершения процесса повторной экспертизы».

Вакцина против ВПЧ делается в два этапа с интервалом в шесть месяцев. Она включена в Национальный календарь прививок РК и будет проводиться бесплатно, при информированном согласии родителей. Более 110 стран уже включили эту вакцину в свои национальные программы.

Нуршай Азимбаева, начальник управления контроля вакциноуправляемых инфекций комитета Министерства здравоохранения РК: «Вакцина, которую мы собираемся использовать, сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Она уже используется в 135 странах мира и производится в США компанией Merck Sharp & Dohme. Эта вакцина очень безопасна».

Отношение к вакцинации в обществе неоднозначное. Одни категорически против прививок, другие считают их необходимыми для защиты от рака шейки матки. Журналист и общественный деятель Лейла Султанкызы, одна из тех, кто поддерживает вакцинацию своих детей.

Лейла Султанкызы, общественный деятель, журналист: «У меня двое сыновей, 17 и 15 лет. Я за вакцинацию. Я изучила всю информацию о прививке против ВПЧ, которая делается в два этапа с интервалом в шесть месяцев. Главное – защитить детей от страшного диагноза».

Вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает одно из самых распространенных онкологических заболеваний женской репродуктивной системы — рак шейки матки. Мужчины также находятся в зоне риска, так как вирус может спровоцировать рак половых органов. Лекарства от ВПЧ не существует, и по словам специалистов, единственным способом снижения риска развития опасных последствий является вакцинация.