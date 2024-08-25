Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды начал заслушивать концепции развития акимов районов и городов. В Туркестане рассмотрели концепцию развития Отырарского района. Там развивают сельскохозяйственный и животноводческий сектор, открывают новые хозяйства и фермы. В эксплуатацию вводят социальные объекты.

Об основных направлениях дорожной карты по обеспечению экономического роста до 2030 года доложил аким Отырарского района Кайрат Жолдыбай. В документ будут включены основные цели развития района, показатели, которые должны быть достигнуты, ключевые направления и экономические инициативы.

«В этом году в Отырарском районе откроют молочную ферму на 400 голов КРС и по производству кормов. На 1000 га планируется внедрение водосберегающих технологий, обновят парк сельхозтехники.

«Для увеличения объема инвестиций разработан перечень из 145 проектов со сроком реализации до 2030 года. Из них четыре приоритетных проекта стоимостью 45 миллиарда 100 миллионов тенге будут реализованы в 2025-2026 годах. Это строительство хлопчатобумажного завода, малого хлопкоприемного завода, животноводческой площадки на 1000 голов, комбикормового цеха.

Ожидается, что до 2030 года общий объем инвестиций в район составил 68 миллиардов 600 миллионов тенге. Годовой план объема промышленной продукции на 2024 год запланирован на уровне 22 миллиарда 400 миллионов тенге. За семь месяцев объем промышленной продукции достиг 15 миллиардов тенге. До конца года утвержденный план будет полностью исполнен», — сказал аким района.

В Отырарском районе засеяно около 33 500 гектаров. На 10 855 га высажены кукуруза, пшеница, просо и многолетние кормовые культуры, на 500 га — озимая пшеница», — рассказал Кайрат Жолдыбай, аким Отырарского района.

В этом году с 35 тысяч гектаров земель в Отырарском районе планируют собрать 350 тысяч тонн продукции. Также планируется производство почти 10 тонн мяса и 27 тысяч тонн молочной продукции. За счет двух крупных проектов, которые планируют реализовать в ближайшие два года, к 2030 году посевная площадь в районе увеличится на 67 тыс. га, за счет увеличения поголовья скота объемы увеличатся объемы продукции.

«В этом году в районе запланировано ввести в эксплуатацию более 10 социальных объектов. В 2025-2030 годах, в целях развития туризма, планируется реализация крупных проектов. В частности, начнется строительство трех гостиниц. Между мавзолеем Арыстан баб и городищем Отырар будет построен краеведческий музей. Региональный продукт в 2023 году составлял 80 миллиардов 100 миллионов тенге, в 2030 году он достигнет 159 миллиардов 500 миллионов тенге, увеличившись вдвое», — рассказал Кайрат Жолдыбай.

Приоритетными направлениями в районе являются привлечение инвестиций, повышение производительности труда с помощью новых технологий, снижение уровня безработицы. В планах — развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма и предпринимательства. На заседании были рассмотрены предложения руководителей управлений по экономике и бюджетному планированию, развитию сельского хозяйства, предпринимательства, туризма, занятости.

«У каждого района должно быть свое направление, свой бренд. Работа акимов оценивается в зависимости от уровня благосостояния населения. Глава государства поставил задачу по улучшению качества жизни. Для этого необходимо активизировать работу, используя разные возможности. Индикаторы должны быть выполнены. У Отырарского района высокий потенциал. Нужно развивать сельское хозяйство, осваивать поля, использовать водосберегающие технологии, развивать туризм, например, оздоровительный», — отметил Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

По словам руководителя области, в районе мало откормочных площадок. Необходимо перейти к цивилизованной торговле скотом по австралийскому методу.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области: «Крупнейшие и современные животноводческие биржи пятого континента содержат на небольшом участке земли до 20 тысяч голов скота. Если вы выполняете только поставленную задачу, мы не развиваемся. Надеяться только на бюджет — это ошибка. Такие времена закончились. У каждого акима должна быть системная работа, направление. Надо искать пути финансирования из внешних источников. Для занятости населения, для увеличения производства, для развития переработки. Открывайте новые производства. Надо выращивать продукцию, перерабатывать ее и экспортировать. Система должна четко работать, каждый должен быть ответственным за свое дело».

Глава государства обратил внимание на одну из актуальных задач — обеспечение продовольственной безопасности. Поэтому Касым-Жомарт Токаев отметил, что развитие села является приоритетной задачей для страны.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Всестороннее развитие села является нашей приоритетной задачей. Потому что развитие села – это развитие всей страны, всего Казахстана. Поэтому мы в этом году приступили к реализации проекта «Ауыл аманаты». На микрокредиты для жителей села будет выделено 100 миллиардов тенге. Это позволит создать свыше 18 тысяч новых рабочих мест. В следующем году будет запущена Единая комплексная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Таким образом, государство будет оказывать поддержку предпринимателям с высоким производственным и экспортоориентованным потенциалом».

До 2030 года в Отырарском районе планируют реализовать 145 инвестпроектов, будет создано 3000 рабочих мест. Для привлечения иностранных туристов будут предприняты усилия по поддержке предпринимателей, предоставляющих сервисные услуги.