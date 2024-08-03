В Туркестанской области приводят в порядок туристические объекты

В Туркестанской области в рамках акции «Таза Қазақстан» приводят в порядок туристические объекты и сакральные места. В этот раз провели генеральную уборку возле мавзолея Акбура аулие в Казыгуртском районе. Это место известно своим живописным пейзажем, который привлекает многочисленных туристов.

С раннего утра привычную тишину этого места нарушил гул газонокосилки. Трудовой десант приступил к уборке. Экоактивисты намерены вернуть территории вокруг мавзолея ее первозданный вид. Акбура аулие – это одно из самых почитаемых мест в регионе, к которому стекаются паломники со всей страны. Легенды и предания, связанные с этим местом, придают ему особое значение. С увеличением потока туристов и паломников появилась и другая проблема – стихийные свалки и вандализм.

По словам акима Казыгуртского района Азизхана Исмаилова, на территории мавзолея установлены вывески с просьбой соблюдать чистоту и порядок, однако не все посетители следуют этим указаниям.

«Многие люди приходят сюда с хорошими намерениями, для паломничества. Здесь их предупреждают, что надо беречь природу, сохранять чистоту. Но не все соблюдают, как видите. Здесь нет охраны, чтобы следили за этим», — говорит Азизхан Исмаилов, аким Казыгуртского района.

Более 100 человек сегодня объединились ради общей цели – очистить территорию от мусора и привести её в порядок. Вооружившись мусорными мешками и инструментами, активисты, среди которых был Нуршер Азимбай, собирали и вывозили отходы.

«Сюда уже третий раз приходим, убираем мусор. Работа тут есть и сейчас. Пластиковые бутылки валяются, кто-то барана режет и шкуру животного здесь же оставляют», — говорит Нуршер Азимбай, житель Казыгуртского района.

Акция «Таза Қазақстан» проводится по всей стране, объединяя людей разных возрастов и профессий. Внести свой вклад в сохранение чистоты решили также активисты партии «Amanat».

«По всем районам определены территории, где проводится уборка. Уже очистили от мусора более 150 гектаров. Оттуда вывезли 160 тонн отходов. Для нас это не просто субботник, это возможность внести вклад в сохранение чистоты родного края», — говорит Алтынсары Умбеталиев, председатель туркестанского областного филиала партии «Amanat».

По словам Касым-Жомарта Токаева, у нашей страны есть всё для того, чтобы сделать туризм катализатором динамичного развития экономики и получать достаточную прибыль. Это и выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие. Президент практически по полочкам разложил, каким должен быть туризм в каждом регионе, вплоть до развлечений.

«Нужны якорные проекты, которые станут визитной карточкой той или иной туристской зоны, по аналогии с «Караван Сараем» в Туркестане. Это могут быть круглогодичные тематические парки, крытые аквапарки, торгово-развлекательные центры, аутлеты, специализированные музеи, конгресс-центры и так далее. Мне непонятно, почему до сих пор в этом направлении работа не была начата. Это же абсолютно очевидные вещи, которые присутствуют достаточно ярко во многих странах. Необходимо прорабатывать новые туристические маршруты и модернизировать действующие. К примеру, многие смотровые площадки на популярных маршрутах сегодня нуждаются в обновлении с применением передовых технологий», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

Президент отдельно остановился и на экологии. Понятно, что осознанность каждого отдыхающего играет не последнюю роль, а потому экологическая грамотность тоже важна, но в приоритете – создать условия, чтобы налогоплательщики понимали, что вся эта инфраструктура создана для их комфорта. Экоактивисты в Туркестанской области надеются, что люди начнут более бережно относиться к природе и культурному наследию. Ведь только совместными усилиями можно сохранить уникальные места.