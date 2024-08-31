Завершить реконструкцию ТЭЦ Кентау в срок поручил аким региона

Работы по реконструкции теплоэнергоцентра в Кентау должны быть завершены в срок. Ход работ на стратегически важном объекте находятся на непосредственном контроле акима области Дархана Сатыбалды. Еженедельно проводится заседание штаба где обсуждают проблемные вопросы.

Завершить работу в срок! Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поручил завершить ремонтные работы на кентауской ТЭЦ в установленные сроки. Ход работ на стратегически важном объекте находятся на непосредственном контроле акима региона, руководителей компетентных органов и департаментов. Облначальник провел совещание по вопросам ремонта на ТЭЦ с участием руководителей отрасли и правоохранительных органов.

На заседании штаба обсудили работу каждого специалиста и инженера, ответственного за ремонт ТЭЦ. Аким региона напомнил об ответственности предпринимателей, которые халатно отнесутся к своей работе. Сейчас реконструкция котельных идет по утвержденному графику. В масштабной работе задействовано больше 200 человек, которые трудятся в две смены.

«Наша цель — сдача объектов в срок и качественно. А внутренние вопросы технические мы не можем подсказывать. Но если есть срок отставания, мы будем говорить. Вы участвовали в проектировании и везде с начала до конца. Если есть ошибки признавайте и исправляйте. Мне самое важное объект сдаете, технадзор все подписывает мы все принимаем. И чтобы в процессе строительства деньги, которые мы платим не ушли в другую сторону», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Кентауская ТЭЦ обеспечивает теплом более 14 тысяч абонентов. Это 347 многоэтажных домов, 106 бюджетных учреждений, 401 коммерческий объект и 2 229 домов частного сектора. Генерация электроэнергии на ТЭЦ, имеющей 90-летнюю историю, не удовлетворяет потребности даже самого объекта. А нынешний тариф не позволяет проводить капитальный ремонт. Поэтому по поручению главы государства на масштабные ремонтные работы в целях качественного теплоснабжения населения и социальных объектов Кентау из резерва правительства выделено 9 млрд тенге, еще 3 млрд 900 млн — из областного бюджета.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ — результат многолетнего бездействия. Все понимают, что текущие проблемы в этой отрасли возникли не за один день, а накапливались годами. Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает 80 процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям Глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране — это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается».

Кроме того в Кентау ведутся работы по реконструкции 14 км ветхих магистральных теплосетей и четырех насосных станций.