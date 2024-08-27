«Жастар Рухы» мобилизует молодежь на решение актуальных проблем

Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов принял участие в работе республиканского молодежного политического лагеря «Жастар Рухы».

Республиканский молодежный политический лагерь «Жастар Рухы» прошел в селе Нысанбек Туркестанской области. На ней собрались 420 делегатов со всего Казахстана. Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что казахстанская молодежь идет в ногу с новыми тенденциями. А миссия “Жастар рухы” – это вовлечение молодежи в решение актуальных проблем и реализацию государственных проектов.

Республиканский молодежный политический лагерь, который ежегодно проводится по инициативе партии “AMANAT”, фактически становится престижной площадкой, служащей молодому поколению для роста и развития в соответствии с современными тенденциями.

На открытой диалоговой площадке «Bir Tolqynda» в рамках политического лагеря в качестве спикера выступил исполнительный секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек, который провел интервью с участниками политического лагеря по актуальным вопросам. Молодежь затронула самые разные темы. Исполнительный секретарь партии поделился своими мыслями о воспитании лидеров среди молодежи, мобилизации потенциала молодого поколения на полезные дела. Он напомнил, что только люди с сильным характером достигают поставленной цели.

На вопросы молодых участников также ответили депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бейсенбаев Елнур Сабыржанович, Аймагамбетов Асхат Канатович, Кырыкбаев Темир Базарбаевич, Смышляева Екатерина Васильевна. Представители парламента обсудили вопросы образования, повышения экономической активности молодежи, создания условий для собственного развития, объединения их для общих идей, мобилизации на выполнение общественно полезных дел.

«Два года назад на форуме в Зеренде мы решили переименовать молодежное крыло. С тех пор «Жастар рухы» активно работает. Поменялось не только название организации, но и ее сущность. «Жастар рухы» стал ведущим движением в стране, поднимающим дух молодежи. В видеообращении Главы государства Касым-Жомарта Токаева на Зерендинском форуме были определены три основных приоритета для развития казахстанской молодежи. Это стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Эти направления стали стержнем для дальнейшего развития молодежного крыла», — говорит Ерлан Кошанов, спикер мажилиса парламента Республики Казахстан, председатель партии AMANAT.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что молодежь оправдает большие надежды, которые возлагает на неё старшее поколение. Глава государства назвал три важных приоритета для молодежи нового Казахстана, это стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Будущее за цифровыми технологиями и инновациями. Молодые казахстанцы сегодня свободно говорят на нескольких языках и освоили самые передовые профессии. Они ставят перед собой большие и амбициозные планы. При участии молодежи страна должна стать конкурентоспособной, обеспечив повышение благосостояния и качества жизни граждан. Стремление быть нужным и полезным для своей Родины – должно стать целью каждого молодого человека. И только образованная и квалифицированная молодежь сможет достичь поставленных целей. Государство всегда открыто для новых идей и предложений молодежи. Молодежь должна ценить честный труд и быть сильной духом. Должна уметь ставить интересы государства выше всего. Для этого нужно знать родной язык, чтить традиции и историю своего народа. Это – святой долг каждого молодого человека, и об этом надо помнить всегда».

В ходе тренинга участникам разъяснили особенности ораторского искусства, рассказали об этике красивой речи, преимуществах грамотного изложения мыслей, искусстве публичного выступления, методах проведения интервью. Участники получили знания о трендовых тенденциях и системе ценностей в сфере связей с общественностью и коммуникаций, продвижении личного бренда, преодолении трудностей публичного выступления. Партия «AMANAT», стремящаяся создать условия для роста молодого поколения, намерена и впредь проводить такие мероприятия, которые послужат формированию группы патриотических граждан.