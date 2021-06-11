Администраторы нескольких парков Шымкента бьют тревогу. Группа лиц, по их словам, средь бела дня вывезла мусорные контейнеры.

У администрации парков никто разрешения не спрашивал. Уже подали заявления в полицию, а пока мусор убирают и складывают как могут.

Видео снято в одном из парков Шымкента. Посреди белого дня мужчины грузят мусорные баки и куда-то увозят.

Коммунальная компания «Bild Stro», выигравшая в этом году тендер на благоустройство, написала заявление в полицию. Они предполагают, что кража — дело рук прежних озеленителей.

— Со вчерашнего дня представители компании Жасыл Кала на грузовом авто без предупреждения администраторов парка вывезли из территории парков мусорные баки. Если взять парки со всех районов, то 34 мусорных баков нет. Эти контейнеры государственные. Сейчас этим делом занимается полиция, — комментирует

Руслан Кешкеев, куратор компании Bild Stroi.

В компании «Жасыл кала» с обвинениями в свой адрес не согласны. Ничего противозаконного, по их словам, они не делали. Баки, действительно, забрали, но только те, что им принадлежат.

Без контейнеров убирать парки стало сложнее. Мусор дворники собирают в кучи прямо на асфальте, при сильном ветре, он разлетается вновь.

В администрации парка рассказывают, что неизвестные унесли мусорные баки, никто никого не предупреждал. Как долго будет работать парк без мусорных баков, никто не знает.

К слову, в полиции никак ситуацию не прокомментировали.

Напомним, тендер на благоустройство, который прошел в апреле, выиграла компания Bild Stroi. И первая проблема, с которой столкнулись новички – не просто неработающие скважины и насосы, но и полностью выведенные из строя системы полива.

К слову, результаты тендера удивили многих, ведь около 15 лет за озеленение в городе отвечала другая компания. И вдруг такой поворот. В акимате поясняют – у новой компании и взгляд на вопросы озеленения нетривиальный и техника современная есть и главное – в штате трудятся высококвалифицированные специалисты.