Совместная акция полиции и волонтёров против наркорекламы в Шымкенте

В Шымкенте сотрудники полиции совместно с волонтёрами провели акцию по уничтожению граффити, содержащих скрытую рекламу наркотических средств.

Подобные надписи с указанием интернет-ссылок всё чаще появляются на стенах домов и в общественных местах города.

На первый взгляд они могут показаться безобидными граффити, однако в действительности за ними стоит незаконная деятельность, связанная с распространением наркотиков, что представляет серьёзную угрозу для общества и особенно для молодёжи.

Мероприятие было организовано управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Шымкента при поддержке общественного объединения «Esbol Qory».

В ходе акции участники выявили и закрасили десятки подобных надписей, обнаруженных на стенах жилых домов и в других общественных местах.

Благодаря слаженной работе удалось очистить ряд территорий и ликвидировать потенциальные источники незаконной информации.

Организаторы акции отметили, что борьба с пропагандой наркотиков не ограничивается только рейдовыми мероприятиями.

Уничтожение граффити является важной частью этой работы, однако не менее значимым направлением остаётся профилактика и вовлечение граждан в общее дело противодействия наркопреступности.

В ближайшее время планируется разработка и внедрение новых механизмов профилактики, направленных на повышение осведомлённости населения, особенно молодёжи, о вреде наркотиков и ответственности за их распространение.

Особое внимание будет уделено привлечению активных жителей города, которые неравнодушны к вопросам общественной безопасности.

Совместными усилиями полиции, общественных организаций и самих шымкентцев создаётся действенный барьер для распространения наркотической идеологии в городской среде.

Полиция города Шымкента призывает жителей проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о любых подозрительных надписях или фактах пропаганды наркотиков.

Только совместными усилиями можно создать безопасную и здоровую среду для будущего поколения.