Автолюбители столкнулись с трудностями оформления страховых полисов

Процедура расчёта коэффициента бонус-малус стала значительно сложнее и теперь требует обязательной интеграции с государственными базами данных.

На фоне этих изменений казахстанцы столкнулись с трудностями при оформлении страховых полисов. Однако оформление страховых договоров продолжается, говорят специалисты.

Виталий Веревкин, председатель ассоциации страховщиков Казахстана: «Нужно набраться терпения и попробовать несколько раз заключить договор. 5 миллионов договоров в год выписываются, половина из них — это переоформление, огромный поток информации. Бывают какие-то сбои, надеюсь, что наши коллеги с государственного кредитного бюро все в скором времени исправят».

На сайте государственного кредитного бюро подтвердили наличие технических неполадок в работе автоматизированной информационной системы единой страховой базы данных, в том числе с авторизация пользователей.

«Специалисты государственного кредитного бюро проводят комплекс мероприятий по устранению причин возникновения сбоя. О восстановлении стабильной работы сервисов автоматизированной информационной системы ЕСБД будет сообщено дополнительно», — сообщили в АО «Государственное кредитное бюро».

Если водитель обнаружил ошибку в присвоении класса бонус-малус при оформлении страховки, ему необходимо обратиться в государственное кредитное бюро с соответствующим заявлением о корректировке данных.

С 7 апреля вступили в силу изменения, в соответствии с которыми на стоимость полиса теперь напрямую влияют серьёзные нарушения ПДД и водительский стаж. Для новичков и тех, кто часто нарушает правила, страхование подорожает. Но эксперты говорят, это не снизит количество ДТП на дорогах.

Алексей Алексеев, автоэксперт: «Здесь мы по головке гладим. Для тех, кто совершает много нарушений не сильно меняется, если бы в 2-3 раза менялась цена, то человек бы уже задумался, а сейчас на уровне скидок, это не самое эффективное. Нам нужна система баллов, все водители имеют грубо говорят 100 баллов на год, и каждое нарушение, зафиксированное, снижает количество баллов. Исчерпал 100 баллов — лишился прав на пол года, например».

Статистика аварийности остаётся тревожной. В прошлом году правоохранители зарегистрировали больше 31 тысячи ДТП, это вдвое больше, чем в 2023 году. С начала текущего года произошло свыше 6 тысяч аварий.

Особую обеспокоенность вызывают ДТП с участием мопедов — с начала года их зарегистрировано уже 103. Теперь и они обязаны иметь страховку. С апреля водители мопедов приравнены к водителям механических транспортных средств и несут полную ответственность за нарушения.