Автострахование в Казахстане может подорожать из-за роста выплат

В 2023 году страховые компании выплатили пострадавшим в ДТП около 60 миллиардов тенге компенсаций.

В прошлом году их количество выросло до 80 тысяч. За 10 месяцев текущего года уже выплатили порядка 86 миллиардов тенге.

По данным ассоциации страховщиков Казахстана, убыточность по автострахованию за прошлый год перевалила за 110%. Эксперты отмечают, на ситуацию повлияло сразу несколько факторов: за последние годы выросло общее количество ДТП, более чем в два раза увеличилось число аварий с летальным исходом, подорожали услуги СТО и автозапчасти. При этом специалисты подчёркивают, что обязательное страхование остаётся важнейшим продуктом для любого автовладельца, поскольку в первую очередь защищает его ответственность перед третьими лицами — теми, кто не виноват в ДТП.

«Страховщики все эти годы говорят, что для них этот продукт нерентабельный, что они все время доплачивают. Что, допустим, за 2024-2023 год, я знаю их цифры, они говорят, у нас 90-95% этих денег, которые мы собираем за обязательное страхование, мы их обратно возвращаем этим же людям, то есть тем, кто попал в ДТП. Поэтому мы не зарабатываем, даже бывает, что там еще меньше», — говорит Алексей Алексеев, автоэксперт.

Эксперты считают, что автострахование в Казахстане сегодня остаётся одним из самых дешёвых. И говорят, о необходимости пересмотреть пересмотреть тарифную политику и провести актуарные расчеты.

«Актуарное заключение, которое было сделано практически год назад. Согласно этой актуарной оценке, тарифы должны подняться примерно на 80-90%. Либо вторая часть, второе предложение, тарифы должны быть либерализированы», — говорит Виталий Веревкин, председатель ассоциации страховщиков Казахстана.

В профильной ассоциации предупреждают, при сохранении текущих тарифов страховые компании могут столкнуться с дефицитом средств для выполнения своих обязательств. Страховщикам попросту нечем будет компенсировать ущерб, а клиенты и пострадавшие рискуют остаться без положенных выплат.