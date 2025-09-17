Введена уголовная ответственность за дропперство

Органы правопорядка усилили меры по борьбе с киберпреступностью в связи с принятием нового законодательства.

С 16 сентября 2025 года в уголовный кодекс Республики Казахстан официально введена новая статья 232-1, устанавливающая уголовную ответственность за дропперство.

Под этим термином понимается незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, а также осуществление незаконных платежей и переводов денежных средств, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

В правоохранительных органах Шымкента отмечают, что дропперство является одним из ключевых звеньев в цепочке интернет-мошенничества.

Именно через такие незаконные операции преступные группы обналичивают и выводят похищенные у граждан деньги, затрудняя их дальнейшее отслеживание.

До настоящего времени уголовное преследование таких действий было затруднено из-за отсутствия прямой нормы в законодательстве, однако введение статьи 232-1 устранило этот пробел и дало следственным органам действенный инструмент для пресечения подобных схем.

Согласно новой статье, степень наказания зависит от характера совершённых действий, степени вовлечённости лица и размера полученной выгоды.

За дропперство предусмотрен широкий спектр санкций — от штрафа до лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.

Это позволит привлекать к ответственности не только организаторов преступных схем, но и тех, кто предоставляет свои счета или банковские карты для незаконных транзакций.

Прокуратура и полиция Шымкента подчёркивают, что принятие этой нормы направлено на системную борьбу с кибермошенничеством, укрепление финансовой безопасности граждан и пресечение деятельности преступных групп, действующих в цифровом пространстве.

Власти города призывают жителей быть предельно осторожными, не передавать свои банковские реквизиты посторонним лицам и незамедлительно обращаться в полицию при обнаружении подозрительных транзакций.